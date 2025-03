Tóth Gabi Krausz Gáborról: Amikor kiírta, hogy az élet hoz fura fricskákat, tulajdonképpen elárult

Krausz Gábor a múlt héten egy tévéinterjúban arról beszélt, volt felesége, Tóth Gabi megcsalta őt házasságuk alatt. Az énekesnő ezt követően több nyilatkozatot is adott volt férjével kapcsolatban:

A séf csütörtökön közleményben reagált az énekesnő megszólalásaira, melyben azt írta, ő továbbra sem kíván „vitába bocsátkozni vagy személyeskedő szócsatába keveredni” a nyilvánosság előtt, de a „folyamatosan terjesztett rágalmak, hazugságok és valótlanságok tényként való közlése miatt”, szerettei és saját maga védelmében jogi útra tereli az ügyet.

Péntek este volt a Beköltözve Hajdú Péterhez premierje. Tóth Gabi az adásban egyebek mellett arról beszélt, hogy amikor 2023-ban, a Fricska Táncegyüttessel közös erdélyi turnéjuk során jobban megismerte Papp Máté Bencét, jelenlegi párját, rájött, milyen jó beszélgetni valakivel, aki érdeklődik iránta. „Mert otthon nem ezt kaptad?” – kérdezte tőle Hajdú, mire az énekesnő nemmel felelt, de nem szerette volna megosztani, „mit kapott otthon”. Ennek okát így magyarázta:

Még elég dühös, és nem akarom provokálni.

Krausszal közös házasságukról azt mondta, voltak benne szép részek, legnagyobb sikertörténetüknek lányukat, Hannarózát tartja. Volt férjéről így nyilatkozott:

Ő kimondta azt, hogy megmentettem az életét, és ha emiatt kellett megismerkednünk, hálás vagyok érte. Azért már nem, amilyen formában fogadta, mikor elmondtam neki, hogy már nem akarok vele lenni. Azért ez nem derült égből történt, hanem mi akkor már nagyon küzdöttünk évek óta. Voltak szakítások is. 2021-ben is volt, hogy szétmentünk.

Egy ideig a gyerek érdekében próbálták megoldani a problémáikat, utolsó szakításuk előtt az énekesnő adott még egy utolsó esélyt kettőjüknek, azzal, hogy elköltöztek.

Vettünk egy házat – vagyis hát én vettem egy házat –, és azt hittem, akkor ez majd őt is motiválja, érdekelni fogja az élet… De nem! Még mielőtt Erdélybe kimentem, volt egy nagy beszélgetésünk, de ott már tudtam, hogy bármi történik, ha hazajövök, ennek véget fogok vetni. És ő is érezte.

Kiemelte, hogy amíg nem zárta le házasságát Krausszal, addig Papp Máté Bencével semmi nem történt köztük.

Nem csaltam meg a férjemet. Tiszteltem őt, a gyerekem apja. Én olyan neveltetést kaptam, hogy leültem Gáborral, megfogtam a kezét és sírva elmondtam neki, hogy tényleg nagyon próbálkoztam, de nem érzem jól magam ebben a kapcsolatban, nem vagyok boldog. Úgy éreztem, hogy nem tudjuk egymást meghallani. Nekem szükségem van egy lelki társra, akivel beszélgethetek, akivel művészetileg tudunk kapcsolódni, akit érdekel, hogy velem mi van. És akkor látta ő, hogy ez komoly. Utána kezdődött el az ismerkedés Mátéval nekünk

– mondta el Tóth Gabi.

Mint ismert, 2023 augusztusában jelentették be közösségi oldalaikon, hogy a kapcsolatuk véget ért. Posztjaikban akkor volt egy jelentős különbség, a séf ugyanis a sajátjába beleírt egy plusz mondatot, hogy „Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet.” Tóth most erre is reagált.

Azért volt kellemetlen ez az egész dolog, mert mi még olyan fázisban voltunk Mátéval, hogy simán lehetett volna, hogy nem is jövünk össze. Ez csak egy beszélgető, ismerkedő fázis volt, és a Gábor már kiírta azt, hogy az élet hoz fura fricskákat. Tulajdonképpen elárult.

Az énekesnő korábban a csalad.hu-n vezetett saját blogot, melyben néha férjéről is írt. Egyik 2023 februári bejegyzésében például azt írta, „Olyan erős szövetség van köztünk, hogy egy hurrikán sem tépné szét. Szikla szilárd alapokra épült a kapcsolatunk, ugyanakkor még mindig meg tudjuk lepni a másikat.” Ezzel kapcsolatban Hajdúnál így fogalmazott:

Amit én írtam a blogomban, az egy vágy volt, egy elképzelés arról, amire vágyom. Szerintem ezzel semmi baj nincs, ezzel nagyon sok ember van így. A nagyobb baj az, hogy nagyon sokan nem mernek kilépni, és benne vannak 10-20-30 évig. Ez a blog nem a Krauszról szólt, csak néha beszéltem róla. Ez egy anyai blog volt, Kendőzetlenül az anyaságról címen, és volt, hogy a házasság hete apropójából a házasságról kellett írni. Ez a blog nem a házasságunkról szólt, csak volt benne két vagy három cikk, ami a házasságunkról szólt.

Tóth Gabi azt mondta, nem bánta meg, hogy véget vetett a házasságának. A magánéletében most boldog, szakmai téren viszont úgy érzi, mellőzött lett.