rácz-gyuricza dóra
Rácz-Gyuricza Dóra: Sokszor megkaptam már, hogy miért nem csináltatom meg az orrom vagy a mellem

Tulok András / RTL
Grósz Petra
2025. 12. 29. 14:46
Tulok András / RTL

Rácz-Gyuricza Dóra nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával egy követője arra volt kíváncsi, plasztikáztatott-e az influenszer valamit az arcán, vagy természetes a szépsége. Rácz Jenő felesége a kérdésre azt felelte, a természetes szépség mellett áll, és szerinte azt érdemes kiemelni magunkon, ami megadatott. Hozzátette: rendszeresen szokott sminkelni, a fogait pedig fogszabályzóval csináltatta meg, szóval nem azt mondja, hogy az ember úgy a legszebb, ahogy kikel az ágyból.

Sokszor megkaptam már tőletek, hogy miért nem csináltatom már meg az orrom vagy a mellem, de őszintén mondom, hogy nekem úgy jó, ahogy van. Inkább vagyok magabiztosan egyedi, mint szorongó tömegikk. Egy olyan embert sem ismerek, akin meg van csináltatva minden, és meg van elégedve az eredménnyel. Ezt a testet és ezt az arcot kaptuk erre az útra, ápold, szeresd, vigyázz rá

zárta sorait a téma kapcsán.

