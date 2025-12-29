molnár piroska
Szórakozás

Molnár Piroska: Meg fogok bolondulni, mert halottakkal beszélgetek

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 12. 29. 13:09
Adrián Zoltán / 24.hu

Molnár Piroska a napokban a Partizán vendége volt, a vele készült beszélgetés során pedig egyebek mellett arról is szó esett, hogy a 80 éves színésznő az idő múlásával közelebb érzi magát azon barátaihoz, akik már nincsenek az élők sorában. Mint mondja, reggel már alig bírja bekapcsolni a rádiót, attól tartva, kinek a halálhírét jelentik majd be.

Ritkul az ember körül az ismeretségi, baráti kör. Azon kaptam magam valamelyik nap, Pogány Jutkának meg is írtam, hogy meg fogok bolondulni, mert halottakkal beszélgetek. Elfelejtem, hogy meghalt, és jaj, mindjárt felhívom és elmondom neki ezt. (…) Talán a Csomós Mari halála óta. Mari egyszerűen itt van velem. Minden este elmondom neki, hogy hallom a hangját, ahogy mondja, hogy »na Piros, mesélj!« Mert ő már nem nagyon mozdult ki az utolsó években. Lemondott mindent, ugye volt ez az erős tüdőbaja, este ha telefonálunk, el kellett mondani… most is hallom a hangját, hogy »na mondjad Piros, mi volt!« És akkor elmondom neki

idézte a Blikk a színésznőt, akinek volt férjével, a tavaly elhunyt Eötvös Péterrel is különleges kapcsolata maradt fent.

Elég szépen tudtunk elbúcsúzni. Ez az egész halál dolog, ugye nyolcvan évesen elkezdi az embert izgatni, én nagyon is a »isá, por és homou vogymuk«-ban hiszek, pedig nagyon jó lenne az a felhőről láblógatós lenézős utóélet, hogy lássam, hogy mi történik a többiekkel, de szerintem ez van, nincs más. Mikor Péter haldoklott és esténként lenni, órát, másfelet beszélgettünk, valahogy akkor éreztem meg, hogy mi a halál… Szerdán fogod valakinek a meleg kezét és beszélgettek, és szombaton egy marék hamu… hát az elég fejbevágós

– emlékezett vissza Molnár Piroska, hozzátéve: bár a házasságuk nem állta ki az idő próbáját, számára mindig is Eötvös volt a nagybetűs férfi.

A színésznő nemrég lapunknak is interjút adott, a vele készült beszélgetés alábbi cikkünkre kattintva lehet elolvasni:

Kapcsolódó
Molnár Piroska: Tartanom kell magam, ha fájdalomcsillapítóval, akkor fájdalomcsillapítóval
Molnár Piroska ősszel betöltötte a nyolcvanat, de nyolc futó előadásban játszik, többek között Madám Bizsut, aki mindent végigélt a múlt századi mulatókban. Arról beszélgettünk, ő mit élt végig.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
27 évvel fiatalabb nővel alkot egy párt a Házasság első látásra Sanyája
Idén is hírességek segítették a rászorulókat a Sztárfocin
Évekkel ezelőtt eltűnt, majd halottnak nyilvánították a Házasság első látásra szereplőjének édesapját
Verebes Linda narancshéjtól lett rosszul: Két napig feküdtem iszonyatos gyomorgörcsökkel
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik