Jáksó László az anyjáról: Kifejezetten gonosz volt

Jáksó László a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában 2025. november 23-án.
Jáksó László családi emlékeket osztott meg, és a szüleiről mesélt a Világtalálkozó című műsorban.

Magamban fel tudom fedezni mindkettőjüket, nyilván. Alapjában véve bennem apukám működik, legalábbis szeretném így hinni. Kedves volt, aranyos volt, kulturált volt. Abszolút nem volt gonosz. Rosszat másról én nem hallottam mondani. De amikor valaki támad, vagy támadva érzem magam, és fordulásból indulok, akkor anyukám vagyok. Gonosz volt, kifejezetten gonosz volt. Ismerjük azokat az embereket, akik nem egyszerűen visszaszólnak, hanem igyekeznek úgy visszaszólni, hogy az aztán fájjon is

idézi a műsorvezetőt a Bors.

Jáksó azt mondta, édesanyja nem nagyon vigyázott arra, mikor mit mondott. Volt, hogy őt, a fiát is megbántotta.

Ezek hülyeségek, és nem kell nagyon terápiázni. Ez egy konkrét idézet: »Laci, vannak szép gyerekek, meg vannak okosak. Laci, te nagyon okos vagy!« Tízéves korban elraktároztam. Ő ilyen beszólós típus volt.

A műsorvezetővel, aki hamarosan A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! című TV2-es műsorral tér vissza a képernyőre, novemberben készítettünk interjút:

Jáksó László a 24.hu-nak: Ha kertet kapálok vagy Chopint zongorázok, abban is politikát fognak látni
Én nem választottam. Engem választottak – mondja Jáksó László, akivel azt követően interjúztunk, hogy a napokban kiderült: ő vezeti a TV2 új, A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! című műsorát. De milyen ennyi év után visszatérni a képernyőre? Érdekli-e, hogy mi megy a vetélkedők előtt és után a híradókban? És vállalna-e ma is egy Heti Hetes típusú politikai kibeszélő műsort?

