Jáksó László a 24.hu-nak: Ha kertet kapálok vagy Chopint zongorázok, abban is politikát fognak látni

„El tudnám viselni, ha soha többé nem szerepelnék” – nyilatkozta korábban, hozzátéve azt is, hogy jól elvan a programozással, és nem tervezi a visszatérést a képernyőre. Mi változott?

Amikor megcsörrent a telefonom, pont a 24.hu-t olvastam, ahol felidézték ezt a korábbi nyilatkozatomat. Nincs ezzel semmi baj, mert valóban így mondtam, csak a dátumot is érdemes megnézni, hogy ez 2020-ban volt… – erre írhatja majd a cikkben, hogy „mondta védekezve a műsorvezető”. Amúgy nincs ebben semmi védekezés, hiszen öt év alatt tényleg megváltozhat az ember véleménye, de az igazság az, hogy nem változott meg. Én még öt perccel azelőtt sem akartam visszatérni, hogy felhívtak ezzel a lehetőséggel a TV2-től. Az elmúlt években kaptam néhány olyan felkérést, ami nem műsorvezetésre vonatkozott:

hívtak játékosnak, meg lehetett volna, ugye, bogarat enni, mint megalázott celeb, de műsorvezetői feladat ezek között nem volt. 57 éves vagyok, és bele vagyok gyöpösödve abba, hogy a műsorvezető az műsort vezet, és nem feltétlenül ugrálja hülyére magát bármilyen játékműsorban vagy realityben.

Már csak ezért is úgy gondoltam, hogy én ezekben nem szeretnék részt venni, hagyom a többieket érvényesülni az ilyen típusú feladatokban. A mostani felkérés viszont tényleg műsorvezetésre szólt. Emiatt hallgattam egyáltalán tovább a hölgyet, aki felhívott ezzel kapcsolatban. Aztán elmesélte a játékmenetet, így kiderült, hogy ez nem a mostanában bevett, megalázásra épülő játék, amiben nyers hallal kell egymást pofán vernie a szereplőknek, hanem egészen normális, régi vágású vetélkedő. Vannak a játékosok, ki kell valamit találni, gondolkodni kell, játszani kell. Ez a két tényező már elég volt arra, hogy elmenjek és beszéljek a készítőkkel. Megkérdeztem egy csomó mindent, ők is megkérdeztek tőlem egy csomó mindent, aztán voltam, kérem, castingon is, és mindezek alapján közölték, hogy részükről nincs akadálya. Mondtam, hogy ez akkor nekem is megfelel. Hát, így történt.

És milyen érzés ennyi év után visszatérni a képernyőre?

Tök érdekes. Szerintem felesleges lenne bizonygatnom, hogy nem akarok szerepelni. A médiaszereplésnek egy csomó árnyoldala is tud lenni, de nyilván olyanok jönnek a médiába, akik akarnak szerepelni. Ez a vágy bennem is megvan, ez kétségtelen. Úgyhogy egyelőre jó érzés újra ezt csinálni. Eddig annyi volt, hogy kedélyesen hülyültem a kamerák előtt, egy maszkban rohangáltunk össze-vissza, és élveztem, hogy megint egy ilyen nagy produkció backstage-ében lehettem. Régen voltam ilyen helyeken, mindenkivel lepacsiztam, mert persze elképesztő mennyiségű ismerőssel találkoztam: operatőrtől kezdve stúdióasszisztensen át a műsorvezetőnkig.

Ez ugyan egy szórakoztató műsor, de Magyarországon élünk, így nyilván tisztában van azzal, hogy a TV2 milyen fontos szerepet tölt be a NER médiagépezetében, és mennyi kritika éri amiatt, hogy a hírműsorai gyakran válnak a kormány szócsövévé. Ráadásul ön régebben a Heti hetest is vezette, ami finoman szólva is más politikai nézeteket képviselt, mint a TV2 mai hírműsorai. Ilyen szempontból volt dilemma, hogy érdemes-e ezt elvállalni? Mert az borítékolható, hogy fog emiatt támadásokat kapni.