Lányuk posztolt fotókat Rob Reiner és felesége utolsó nyaralásáról

Rob Reiner néhány héttel a halála előtt a családjával tengerparti nyaralásra ment, az itt készült képeket és videókat 28 éves lánya, Romy Reiner osztotta meg az Instagramján két héttel ezelőtt. Egy november 29-i bejegyzésében van néhány fotó róla és apjáról a vízben, egy későbbi – szintén lapozható – posztjához pedig azt írta, „hálás” a családjáért és az egészségükért.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Romy (@romyreiner) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Romy (@romyreiner) által megosztott bejegyzés



Rob Reiner hollywoodi rendezőt és feleségét, Michele Singer Reinert vasárnap találták holtan kaliforniai otthonukban. A hatóságok feltételezett emberölés gyanújával kezdtek nyomozásba, nem sokkal később pedig letartóztatták a feltételezett elkövetőt, aki nem más, mint a házaspár 32 éves fia, Nick Reiner. A gyanú szerint a férfi késszúrásokkal végzett szüleivel.