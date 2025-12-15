rob reinermichele singer reiner
Szórakozás

Lányuk posztolt fotókat Rob Reiner és felesége utolsó nyaralásáról

Paul Archuleta / Getty Images
Romy Reiner édesapjával, Rob Reinerrel egy filmpremieren 2025. májusában.
admin Csontos Kata
2025. 12. 15. 18:02
Paul Archuleta / Getty Images
Romy Reiner édesapjával, Rob Reinerrel egy filmpremieren 2025. májusában.

Rob Reiner néhány héttel a halála előtt a családjával tengerparti nyaralásra ment, az itt készült képeket és videókat 28 éves lánya, Romy Reiner osztotta meg az Instagramján két héttel ezelőtt. Egy november 29-i bejegyzésében van néhány fotó róla és apjáról a vízben, egy későbbi – szintén lapozható – posztjához pedig azt írta, „hálás” a családjáért és az egészségükért.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Romy (@romyreiner) által megosztott bejegyzés

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Romy (@romyreiner) által megosztott bejegyzés


Rob Reiner hollywoodi rendezőt és feleségét, Michele Singer Reinert vasárnap találták holtan kaliforniai otthonukban. A hatóságok feltételezett emberölés gyanújával kezdtek nyomozásba, nem sokkal később pedig letartóztatták a feltételezett elkövetőt, aki nem más, mint a házaspár 32 éves fia, Nick Reiner. A gyanú szerint a férfi késszúrásokkal végzett szüleivel.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Áron odaajándékozza az autóját a gyermekvédelmi rendszer egyik áldozatának
Miló Viki: Ha 30 évig imádott egész Magyarország, akkor tényleg az utolsó egy hónapban lettem nárcisztikus, beképzelt, idióta és frigid?
Vályi István: Itt most háború van: magyar harapja a magyar torkát
Dopeman cilinderben énekelt Omegát a köztévé zenés showműsorában
Orbán Viktor a vétója uniós megkerüléséről és az Európai Egyesült Államokról elmélkedett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik