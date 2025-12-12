Multimilliomos vállalkozótól csábította el feleségét Horváth Tamás: Az élet úgy hozta, hogy lebuktunk

Horváth Tamás volt Hajdú Péter vendége a Beköltözve frissen megjelent epizódjában. Az énekes az adásban egyebek mellett arról is mesélt, hogyan indult annak idején a kapcsolatuk Péterfi Andreával, akivel már több mint 10 éve alkotnak egy párt.

Mint ismeretes, Horváth és Péterfi látásból már ismerték egymást, sorsfordító találkozásukra pedig egy kávézóban került sor, ahol utóbbi üzletvezetőként dolgozott.

Amikor megláttam őt, éreztem, hogy valami van, és én még a büdös életben nem éreztem valaki iránt ilyen erős vonzalmat. Nem tudtam másra figyelni, csak őt néztem mindig, de már hülyén is éreztem magam, mert a barátaimnak azonnal feltűnt, a volt páromnak szintén, hogy valami nem oké. Az nem arról szólt, mint a többi kapcsolat, ott valami olyasmit éreztem, mintha tudtam volna, hogy vele lesz dolgom

– idézte a Blikk az énekest, aki bár tudta, hogy Péterfinek van egy kisfia, a személyes találkozásig azt hitte, a nő egyedül neveli a gyermeket.

Kiderült, hogy neki végig volt párkapcsolata, csak egy nagyon sikeres vállalkozó az ő párja, aki nagyon ritkán van a városban, és folyamatosan mozgásban van. Egy nagyon-nagyon sikeres vállalkozóról beszélünk, akivel évek óta elhidegült a kapcsolata, viszont a gyermek összetartotta őket, ezért Dávid miatt együtt maradtak. Én ezt nem tudtam, ezért elkezdtem vele barátkozni.

Horváth elmondása szerint hétről hétre, hónapról hónapra egyre szorosabb barátság alakult ki közöttük. Majdnem egy évig barátok voltak, a nő pedig „bevehetetlen vár volt”, aki bár nem élt házasságban akkori párjával, de a végletekig tisztelte a férfit.

Nagyon-nagyon nehezen adta magát, azért engedett közel magához, mert tudta, hogy nekem is van párom, csak hát nekem egy alibi volt szegény. Ezt is vállalom, egy görény voltam

– ismerte el az énekes.

Mint mondja, kapcsolatuk akkor érkezett sorsfordító ponthoz, amikor Péterfi a párjával és a gyermekével készült elutazni egy külföldi nyaralásra, ám ezelőtt még találkoztak.

Mielőtt egyszer elment nyaralni a családdal külföldre, mondtam neki, hogy nagyon vigyázzon magára. Egyiptomba ment egy hétre, és megkérdeztem, hogy megölelhetem-e, mire mondta, hogy persze, mi van abban. Hát annyi volt abban, hogy mind a ketten ott maradtunk, és tovább maradtunk ott, mint egy baráti ölelésben. Ott bekapcsolt benne, hogy úristen, ez a fiú nagyon szeret engem. Írtam neki egy dalt, amit nem is adtam ki, rátettem a fülest a fejére, hogy hallgassa meg, és szerelmet vallottam neki

– emlékezett vissza.

Ő nem csalta meg velem a párját nagyon sokáig, aztán eljött az a pillanat, amikor hazajött – alig vártam már, hogy hazajöjjön. Újabb hetek teltek el, aztán egyszer bezártak a kávézóban, én megvártam, hogy ne egyedül menjen haza, és mondtam neki, hogy találkozzunk a próbateremnél. Talán ott először megcsókoltam. Azt a csókot életemben nem fogom elfelejteni, konkrétan azt éreztem férfiként, hogy remeg a lábam, a mai napig emlékszem rá. Na, ott megváltozott minden. Aztán pár hónapig már szeretői viszonyban éltünk, majd az élet úgy hozta, hogy lebuktunk – csúnyán kifejezve –, de nagyon hálásak voltunk érte, mert így alakultak a dolgok. Őt borzalmasan nyomasztotta, mert nem az a típus, aki hűtlen a párjához.

Miután fény derült a viszonyukra, nem is volt kérdés számukra, hogy együtt folytatják. Közös életük kezdete azonban nem volt egyszerű: Péterfi és a gyermeke az énekeshez költöztek, aki ekkoriban egy egyszobás albérletben élt, így az anyagi nehézségek komoly próbatétel elé állították a párt.

Nekem ez volt a legédesebb teher, hogy őket megkaphattam együtt. Összejöttünk, és az első másfél év elképesztően nehéz volt: borzalmas viharok voltak. Húszévesen, egy 33 négyzetméteres kis albérletben, felfújhatós gumiágyon aludtunk eleinte. Andika otthagyta az egzisztenciáját, a biztonságot, a multimilliomos vállalkozót

– magyarázta Horváth, akinek ekkoriban még nem volt akkora a bevétele, amivel el tudott volna tartani egy családot.

Andi otthagyott mindent. Nem várt semmit a párjától ennyi év után. Egy egyszobás bérleményben éltünk hárman, és akkor szépen, lépésről lépésre épültünk

– tette hozzá.

Az adásban az énekes arról is beszélt, hogyan ért véget a gyerekkora édesanyja betegségével, megosztotta továbbá azt is, miért nem akar beszélni Sárközi Ákossal a Sztárbox-meccsük óta.