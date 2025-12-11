Horváth Tamás elmondta, miért nem akar beszélni Sárközi Ákossal a bokszmeccsük óta

Horváth Tamás kénytelen volt feladni Sárközi Ákos elleni bokszmérkőzését a tavalyi Sztárboxban, miután akkora ütést kapott, hogy átmenetileg a látását is elvesztette. A séf néhány héttel később egy műsorban arról beszélt, utolsó meccsük után próbálta felvenni a kapcsolatot az énekessel, de nem kapott választ.

„Biztos, hogy van benne ilyen szempontból egy törés, én ezt akartam volna vele pont megbeszélni. Azt éreztem, hogy mind a ketten nyíltan és őszintén tudunk örülni egymás sikerének és tisztelni az ellenfelünket. Sosem volt semmilyen harag bennünk, de most valami mégis van… Remélem sikerül majd megbeszélnünk” – mondta akkor Sárközi Ákos.

Mint kiderült, azóta sem sikerült megbeszélniük a történteket, Horváth legalábbis ezt mondta a Beköltözve új részének előzetesében.

Ha hiszed, ha nem, bennem harag nincsen. Nem beszéltem vele azóta. Mi előtte nem voltunk jóban, semmilyen viszonyban nem voltunk. Kezet fogtunk, aztán igazából ennyi. Emlékszem, valahol nyilatkozott arról, hogy nem vettem fel neki a telefont, és hogy teljesen elzárkózom. Hogy a viharba ne? Hát bennem akkora nagy trauma volt az, hogy konkrétan a látásom elment a meccs után, és reggel jött csak vissza a bal szemem látása

– fogalmazott az énekes Hajdú Péternek.