Sánta László: A válásom óta nem tudtam odaadni magam igazán egy lánynak sem

Újra szingli Sánta László, miután szakított párjával. Nyáron a 24.hu-n is beszámoltunk róla, hogy a Madách Színház színésze szerelmes: akkor azt mondta, barátnője olyan színt hozott az életébe, amire régóta vágyott.

„Abszolút boldog vagyok mellette. Nincs könnyű dolga, mert gyerekem van, mert volt feleségem van, és a színház is egy bonyolult szakma. Ő nem szakmabeli, de megérti” – nyilatkozta akkor Sánta a kapcsolatról, ami azóta véget ért.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a dolog működjön kettőnk között, de be kell vallanom, hogy már nem vagyunk együtt

– árulta el a Borsnak a színész, aki 2020-ban szakított Széphalmi Juliskával, kisfiukat viszont továbbra közösen nevelik.

Hét évig voltam házas Széphalmi Júliával, van egy közös gyermekünk, Lacika. Sajnos a házasságunknak öt évvel ezelőtt vége szakadt, Julinak máshol volt dolga és mennie kellett máshová. De hát nincsenek véletlenek, az élet a legnagyobb rendező, sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, annak a házasságnak vége kellett, hogy legyen. Abszolút jó viszonyban vagyunk, közösen neveljük Lacikát heti váltásban, jól megvagyunk, de már nem vagyunk házasok. A válásom életem egyik legnagyobb kudarca! Nem leszek álszent, a válásunk óta találkozgattam néhány lánnyal, de valahogy nem tudtam odaadni magam igazán! Erről egyik lány sem tehetett, nem az ő hibájuk, hogy én nem tudom úgy átadni magam a kapcsolatokban!

– mondta el Sánta László.