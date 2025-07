Válása után újra szerelmes Sánta László

Sánta László és Széphalmi Juliska 2020-ban szakítottak, gyermeküket, a most kilencéves Lacit azóta is közösen nevelik. A Madách Színház színésze tavaly év végén úgy nyilatkozott, válása óta nincsen társa, életét a kisfia és a munkája tölti ki. Most a hot! magazinnak elárulta: újra foglalt a szíve.

Most beszélek erről először. Ő egy olyan ember az életemben, aki valami olyan színt hozott, amire régóta vágytam. Azt hiszem, ezt így lehet jól megfogalmazni. Abszolút boldog vagyok mellette. Nincs könnyű dolga, mert gyerekem van, mert volt feleségem van, és a színház is egy bonyolult szakma. Ő nem szakmabeli, de megérti

– idézi Sántát a Blikk.