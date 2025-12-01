andrás hercegiii. károly királybrit királyi család
Szórakozás

III. Károly utolsó királyi kitüntetéseitől is megfosztotta öccsét, Andrást

Max Mumby / Indigo / Getty Images
admin Csontos Kata
2025. 12. 01. 20:45
Max Mumby / Indigo / Getty Images

Októberben került nyilvánosságra, hogy András herceget megfosztották hercegi címétől és ki kell költöznie windsori otthonából, miután Jeffrey Epsteinnel való egykori barátsága és a szexuális visszaélések miatt ellene folyó nyomozás egyre kellemetlenebbé vált bátyjának, III. Károly és az egész brit királyi családnak. A 65 éves volt herceg megszólítása azóta simán Andrew Mountbatten-Windsor.

Andrást, pontosabban az életrajzát már eltávolították a királyi család hivatalos honlapjáról, azonban nem sokkal ezelőttig két királyi kitüntetését még megtarthatta. Hétfőn III. Károly ezektől is megfosztotta.

„A király elrendelte, hogy Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor 2006. április 23-i kinevezését a Térdszalagrend lovagjává szüntessék be és semmisítsék meg, és nevét töröljék az említett rend nyilvántartásából” – olvasható a hivatalos közleményben.

A Térdszalagrend a legrégebbi brit lovagrend, amelyet eredetileg 1348-ban III. Eduárd király alapított. Jelenleg ez Nagy-Britannia harmadik legrangosabb kitüntetése. A legrangosabb a Viktória-kereszt, amit András 2011-ben kapott meg – most ezt is elvették tőle.

7 fotó

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Curtis azt mondja, egyszerűen él: „Szeretek melegítőben járni, és házhoz szállítással rendelni”
Hódi Pamela szeretné, ha Berki Krisztiánnal közös lányuk civil foglalkozást választana
A Megasztár győztese elmondta, mire költi 40 millió forintos nyereményét
Sztárban Sztár All Stars: egy énekes kiesett, kialakult a döntős mezőny
Karácsony a Karmelitánál: A város szabadsága mindannyiunk szabadsága
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik