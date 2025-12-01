III. Károly utolsó királyi kitüntetéseitől is megfosztotta öccsét, Andrást

Októberben került nyilvánosságra, hogy András herceget megfosztották hercegi címétől és ki kell költöznie windsori otthonából, miután Jeffrey Epsteinnel való egykori barátsága és a szexuális visszaélések miatt ellene folyó nyomozás egyre kellemetlenebbé vált bátyjának, III. Károly és az egész brit királyi családnak. A 65 éves volt herceg megszólítása azóta simán Andrew Mountbatten-Windsor.

Andrást, pontosabban az életrajzát már eltávolították a királyi család hivatalos honlapjáról, azonban nem sokkal ezelőttig két királyi kitüntetését még megtarthatta. Hétfőn III. Károly ezektől is megfosztotta.

„A király elrendelte, hogy Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor 2006. április 23-i kinevezését a Térdszalagrend lovagjává szüntessék be és semmisítsék meg, és nevét töröljék az említett rend nyilvántartásából” – olvasható a hivatalos közleményben.

A Térdszalagrend a legrégebbi brit lovagrend, amelyet eredetileg 1348-ban III. Eduárd király alapított. Jelenleg ez Nagy-Britannia harmadik legrangosabb kitüntetése. A legrangosabb a Viktória-kereszt, amit András 2011-ben kapott meg – most ezt is elvették tőle.