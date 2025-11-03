A páriává vált Andrást már a királyi család hivatalos honlapjáról is teljesen kitörölték

Példátlan határozottsággal járt el a brit királyi család András herceggel: megfosztották hercegi címétől, kitették windsori rezidenciájából, miután Jeffrey Epsteinnel való egykori barátsága egyre kellemetlenebbé vált testvérének, Károly királynak is. Tudniillik, András után mindmáig nyomoznak szexuális visszaélések miatt.

Kapcsolódó „Károly királynak az most az érdeke, hogy eltolja magától András herceget” Erzsébet királynő „kedvenc gyermeke” körül évek óta szorul a hurok a Jeffrey Epsteinnel való problémás barátsága miatt. Ősszel ismét felerősödtek a nyomozások arról, vajon András mennyit tudott az amerikai üzletember kétes ügyeiről. Úgy tűnik, erre Károly királynak megvolt a maga válasza.

Ahogy a People írja, Andrást már eltávolították a királyi család hivatalos honlapjáról is. Életrajzát szép csendben törölték az oldalról, mintha nem is létezne.

Ha valaki rákeres, az életrajzának helye fogadja, azzal a felirattal: „A keresett oldal nem található.”



A 65 éves volt herceget egyébként mostantól egyszerűen Andrew Mountbatten Windsorként fogják emlegetni.