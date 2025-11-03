andrás hercegbrit királyi családkároly király
A páriává vált Andrást már a királyi család hivatalos honlapjáról is teljesen kitörölték

2025. 11. 03. 18:03
Példátlan határozottsággal járt el a brit királyi család András herceggel: megfosztották hercegi címétől, kitették windsori rezidenciájából, miután Jeffrey Epsteinnel való egykori barátsága egyre kellemetlenebbé vált testvérének, Károly királynak is. Tudniillik, András után mindmáig nyomoznak szexuális visszaélések miatt.

Ahogy a People írja, Andrást már eltávolították a királyi család hivatalos honlapjáról is. Életrajzát szép csendben törölték az oldalról, mintha nem is létezne.

Ha valaki rákeres, az életrajzának helye fogadja, azzal a felirattal: „A keresett oldal nem található.”


A 65 éves volt herceget egyébként mostantól egyszerűen Andrew Mountbatten Windsorként fogják emlegetni.

