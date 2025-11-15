Ahogy bezárul a fotocellás ajtó, szabályszerűen hallani lehet a környező szobákból kiszűrődő sikolyokat, pedig látszólag egy barátságos eseményre érkeztem: Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház vezető lelkészének legújabb, házaspároknak szóló könyvének bemutatójára.

A nézőtér nem klasszikus széksorokból áll, inkább kis asztalokból, azok mellett mindenféle korosztály képviselteti magát, akikről később kiderül: egyaránt vannak köztük házasság előtt állók, már házasok és elváltak is.

A szinte popsztárként érkező szerző reverendában lép be a könyvbemutatóra, melynek egy szabadulószobákkal teli újlipótvárosi élményközpont ad helyet. Ez egyrészt magyarázza az időnkénti sikoltozást, másrészt szimbolikus jelentéssel is bír.

A lelkész elképzelése szerint ugyanis a szabadulószoba – akárcsak egy ikeás bútor közös összeszerelése – hétköznapi konfliktushelyzeteket képez le, ahol csak akkor járhatunk sikerrel, ha közösen találjuk meg a megoldást.

De nemcsak a helyszín volt szokatlan, hanem a bemutatandó kötet témaválasztása is: napjainkban ugyanis egyre kevesebben és egyre később házasodnak.

Egyébként meg: miért ír egy lelkész arról könyvet, hogyan lehet megmenteni egy házasságot?