Mindenkinek magának kell kikászálódnia a kalamajkából, amibe a gyűrűhúzás után keveredett – vallja a párkapcsolati tanácsokat osztogató hipokrata lelkész

Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 11. 15. 19:43
Varga Jennifer / 24.hu
Mi történik, amikor az esküvői boldogságmámor után megérkezik a hétköznapok valósága? Erre fókuszál Tóth Mihály diakónus Amíg a házasság el nem választ című könyve, amit szabadulószobákból kiszűrődő zajok kíséretében, koktélozás közben mutattak be. A szerző nem varázsreceptet kínál a boldogsághoz, hanem gyakorlati kézikönyvet, ami segíthet eligazodni a tévelygőknek a házasság útvesztőiben. Nem kívülállóként osztja az észt: nyíltan vállalja, hogy ő is elvált, miközben meggyőződése, hogy a válás sosem opció. Beszámoló a könyvbemutatóról és kritika a kötetről.

Ahogy bezárul a fotocellás ajtó, szabályszerűen hallani lehet a környező szobákból kiszűrődő sikolyokat, pedig látszólag egy barátságos eseményre érkeztem: Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház vezető lelkészének legújabb, házaspároknak szóló könyvének bemutatójára.

A nézőtér nem klasszikus széksorokból áll, inkább kis asztalokból, azok mellett mindenféle korosztály képviselteti magát, akikről később kiderül: egyaránt vannak köztük házasság előtt állók, már házasok és elváltak is.

A szinte popsztárként érkező szerző reverendában lép be a könyvbemutatóra, melynek egy szabadulószobákkal teli újlipótvárosi élményközpont ad helyet. Ez egyrészt magyarázza az időnkénti sikoltozást, másrészt szimbolikus jelentéssel is bír.

A lelkész elképzelése szerint ugyanis a szabadulószoba – akárcsak egy ikeás bútor közös összeszerelése – hétköznapi konfliktushelyzeteket képez le, ahol csak akkor járhatunk sikerrel, ha közösen találjuk meg a megoldást.

De nemcsak a helyszín volt szokatlan, hanem a bemutatandó kötet témaválasztása is: napjainkban ugyanis egyre kevesebben és egyre később házasodnak.

Egyébként meg: miért ír egy lelkész arról könyvet, hogyan lehet megmenteni egy házasságot?

