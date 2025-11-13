Bruti ByeAlex ügyéről: Az ilyenek miatt, mint ti, az a száz rendőr addig sem ér rá kimenni a Matolcsy klánhoz, nem tud nyomozni Zsolt bácsik után!

A minap lapunk is hírül adta, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerda délutáni tájékoztatása szerint „egy frontembernél és zenekara tagjainál” tartottak házkutatást. Három embert előállítottak, őket kábítószer birtoklásával gyanúsítják. ByeAlex később egy Facebook-posztban erősítette meg, hogy ő az ügy egyik érintettje.

Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!

– ismerte be az énekes.

A téma azóta felmerült Sebestyén Balázsék rádióműsorában is előkerült, érdeklődésünkre pedig az RTL is reagált, mi az álláspontjuk az ügyben – miután ByeAlex jelenleg is zsűrizik a csatorna egyik vezető tehetségkutatójában.

Nemrég Bruti is kifejtette meglátásait a történtekkel kapcsolatban.

Itt van ez a ByeAlex gyerek sztorija, mindenki ezen pörög. Bár nem követem a zenéit, azért a korai dolgai, pl. a Csókolom kifejezetten tetszett. Na, most ez a srác is el- vagy felszív valamit időnként… hát paff… kemény, de legalább nem közpénzen csinálja… Persze nem bántóan okos dolog, reméljük, majd kinövi, ha nem hülye, de én nem ítélkezem! Mi is kipróbáltuk rockzenészként, milyen elszívni néhány spanglit, ja, meg ittunk is. Sör, boroskóla, pálinka, Éva vermut, Dianna sósborszesz, meg amihez éppen hozzájutottunk. Aztán se drogosok, se alkeszek nem lettünk

– írta posztjában a humorista, aki üzent is az énekesnek:

„Viszont egy valamit tudjál már, Alex! Ha néha kicsapongsz, akkor nem lehet csak úgy szidni a rendszert! Ha rá akarsz piritani Orbánra, amiért percenként hazudik, ha unod, hogy röhögve, gőgösen lopják ki a szemünket, vagy bármilyen kritikát fogalmazol meg nagy elérésű, hatású eladóként, akkor előtte bizony tessék kifricskázni a spanglit a turnébusz ablakán és lehúzni a budin a két csík akármit. Különben valaki a rend éber őreit majd ki fogja vezényelni hozzátok. Mind a százat!

„És az ilyenek miatt, mint ti, az a száz rendőr addig sem ér rá kimenni a Matolcsy klánhoz, nem tud nyomozni Zsolt bácsik után! A kurva fajtád miatt tart tíz éve a Szőlő utcai nyomozás, Schadlok korrumpálhatnak Völnereket, és Tiborczok sunnyoghatnak a radar alatt! Mert te nem bírsz magaddal, bazmeg! Na, majd ebből tanulsz! Bye Alex, vagy ahogy Deutsch Tomi mondaná: Ennyi!”

Bruti a posztja alá kommentelve még megjegyezte: ez még egy ok arra, amiért nem drogozik.

Felemészteném a nyomozói erőforrásokat! Én nem tudnék együttélni a gondolattal, hogy amíg az ügyemben nyomoznak, addig nem haladnak egy-egy nagyobb korrupciós ügyben!

A humoristáról legutóbb akkor cikkeztünk, amikor azt mondta, Szabó Zsófi letiltotta őt, miután megdicsérte a műsorvezetőt a Békemeneten való részvétele miatt.