Bruti: Szabó Zsófi letiltott

2025. 10. 23. 09:46
A napokban lapunk is beszámolt arról, hogy Szabó Zsófi Orbán Viktoros pulóvert viselve üzente meg: tudja, hogy a jó oldalon áll. Posztját a miniszterelnök is újraosztotta, így „üdvözölte a fedélzeten”.

Az említett fotót nemrég Bruti is megosztotta a Facebookon, bejegyzésében pedig arról írt, hogy Szabó Zsófi letiltotta őt.

Pedig csak megdicsértem, hogy részt vesz a Békemeneten. Írtam neki, hogy ne foglalkozzon a károgó lipsikkel, meg az MNB több száz milliárdjával, Hatvanpusztával, Lölőkkel, az egészségügy katasztrofális állapotával, a tömeggyilkos és diktátor »barátainkkal«, a szervilis, kilóra megvett celebecskékkel, ő csak sétálgasson nyugodtan és büszkén. 🥰😍😘 Hajrá, Nyuszi!

– zárta sorait a humorista.

