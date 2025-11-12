ByeAlex a házkutatásról: „Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!”

A mai hírek velem kapcsolatosan igazak!

– reagált a Facebook-oldalán ByeAlex arra, hogy a Készenléti Rendőrség valóban az énekesnél tartott házkutatást és három embert előállítottak. Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerda délután arról tájékoztatott, hogy „egy frontembernél és zenekara tagjainál” tartottak házkutatást. Három embert előállítottak, őket kábítószer birtoklásával gyanúsítják. Bár a rendőrség nem árulta el, kiről van szó, a Blikk megírta, hogy ByeAlex az ügy egyik érintettje.

Az énekes nem sokkal később megerősítette,

valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!

Nagyjából 15 rendőr jelent meg a lakásán reggel 6:30-kor.

picit morcos voltam, hogy ilyen korán jöttek, és az sem tetszett, hogy a hajam is rosszul állhatott közben, de mindenben rendelkezésükre álltam

– írta, majd hozzátette, a zenekarának többi tagjánál is megjelentek a rendőrök, „mindenkinél házkutatás, majd örsre be, vizeletre át (ugyancsak több készenlétis kollégával), majd vissza.”

Azt is írta, hogy a napja jól telt, a rendőrök korrektek voltak vele, sokat beszélgettek, és „minden rendben történt.”

ne aggódjatok nagyon értem. fura, de most élem életem legkiegyensúlyozottabb periódusát, néha magamat is meglepem vele mennyire így van ez.

A zenész ígérte, hogy minden új fejleménnyel jelentkezni fog.

Kerestük az RTL-t, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.

November elején derült ki, hogy a rendőrség kábítószer-birtoklás ügyében indított eljárást T. Danny rapperrel szemben.