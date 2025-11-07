A zaklatási vádakat követően Millie Bobby Brown nevetve ölelgette David Harbourt a vörös szőnyegen

David Harbour és Millie Bobby Brown együtt, egységet sugározva jelentek meg a Stranger Things csütörtöki premierjén, noha néhány napja még arról szóltak a hírek, hogy a színésznő zaklatással vádolta meg kollégáját.

Ahogyan arról a 24.hu-n is beszámoltunk, Brown panaszt nyújtott be a Netflixnél Harbour miatt, aki állítólag „zaklatta és megfélemlítette” őt. A Daily Mail forrásai szerint a színésznő oldalakon át ecsetelte, hogyan zaklatta őt a sorozatban a pótapját játszó Harbour. Bár részletek nem derültek ki, azt leszögezték, hogy nem szexuális jellegű zaklatásról van szó. Úgy tudni, a Netflix hónapokig vizsgálta az ügyet, ennek eredménye azonban nem került nyilvánosságra.

Mindennek nyoma sem volt a premieren, ahol a két színész szinte végig együtt nevetgélt, és ölelkezve pózoltak a fotósoknak.

6 fotó

A Stranger Things ötödik és egyben utolsó évada november 27-én kezdődik a Netflixen.

A színész neve egyébként mostanában egy másik botrány miatt is gyakran szerepel a médiában: Lily Allentől való válása kapcsán, aminek okait az énekesnő új albumán részletezte.