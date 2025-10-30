Őrült nagy balhé lesz Hawkinsban – itt a Stranger Things fináléjának előzetese

Előzetes érkezett a Stranger Things befejező évadához, amelyből nem túl nagy meglepetésre az derül ki, hogy Hawkins városa minden eddiginél nagyobb veszélyben van, Vecna ugyanis azon van, hogy átjusson a valóságba. Az is látszik, hogy ezúttal Will Byers nagy szerepet kap a tervében, Vecna ugyanis azt duruzsolja az odalebegtetett Willnek, hogy még egyszer segíteni fog neki.

A sorozatot készítő Duffer testvérek korábban elmondták, hogy mivel a főhősök veszítettek a negyedik évad végén, az akció gyorsan felpörög, az ötödik évad célja pedig az, hogy minden szálat lezárjon.

A befejező évadot különleges módon három részletben mutatják be: az első négy részt november 27-én, a második etapot karácsony másnapján, a záróepizódot pedig január elsején.