Lily Allen dalba foglalta, hogyan csalta meg rendszeresen a Stranger Things sztárja

Dia Dipasupil / Getty Images via AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 10. 29. 11:03
Dia Dipasupil / Getty Images via AFP
Ugyan még a válás sem zárult le, az átvert énekesnő máris albumban dolgozta fel a férje hűtlenkedéseit.

A brit énekesnő Lily Allen hét éve nem örvendeztette meg új dalokkal a rajongóit, most azonban megtörte ezt a maratoni szünetet, méghozzá nem is akárhogy. Ugyanis legújabb, West End Girl címen megjelent nagylemeze alaposan kiteregeti saját és volt párja, David Harbour szennyesét – írja az NME. Az album sokak szerint jogos bosszú, mivel 2024-ben azért ment szét az addig látszólag harmonikus kapcsolatban élő pár, mert állítólag fény derült rá, hogy a Stranger Things sztárja rendszeresen csalta az énekesnőt.

Ugyan a válásuk még nem fejeződött be, így Harbour és Allen papíron még házasok, az énekesnő úgy látszik, nem bírt tovább várni, hogy a nyilvánosság előtt is hangot adjon nemtetszésének férje hűtlenségét illetően. Kifejezetten merész megnyilvánulása ennek az album Madeline című dala, amiben Allen üzenetbe foglalva szembesíti “a másik nőt”, tud a szeretői viszonyról. Csavar egyet a történeten, hogy a dalból az is kiderül, a pár nyitott házasságban éltek, ám voltak lefektetett szabályaik: csak idegennel és csak hotelszobában lehet kikacsintani a kapcsolatból. Harbour azonban megszegte ezt az egyezséget azzal, hogy randiztak is a Madeline néven megszólított nővel az énekesnő háta mögött.

Úgy volt, csak idegenekkel lehet,
Te viszont nem vagy idegen, Madeline

– szól a dalban.

Allen emeli a téteket azzal, hogy a számban megszólaltatja magát a szeretőt is – a spekulációk szerint ezek a valós üzenetváltás szövegei.

Esküszöm, nincs ebben semmi érzelem
Nem beszélünk, csak mikor együtt vagyunk
Rólad mindig a legnagyobb tisztelettel beszél

– áll a dalszövegben Madeline tollából.

A cikk szerint azóta a nyilvánosság elé járult maga Madeline is, valós nevén Natalie Tippett. A nő maga vallott a színésszel kialakult viszonyáról a sajtónak, és természetesen a róla szóló számot is hallotta. Azonban mivel elmondása szerint családja és gyereke is van, jelenleg megrémíti ez a helyzet, így nem kíván reagálni a dalszövegben elmondottakra.

