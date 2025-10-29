Lily Allen dalba foglalta, hogyan csalta meg rendszeresen a Stranger Things sztárja

A brit énekesnő Lily Allen hét éve nem örvendeztette meg új dalokkal a rajongóit, most azonban megtörte ezt a maratoni szünetet, méghozzá nem is akárhogy. Ugyanis legújabb, West End Girl címen megjelent nagylemeze alaposan kiteregeti saját és volt párja, David Harbour szennyesét – írja az NME. Az album sokak szerint jogos bosszú, mivel 2024-ben azért ment szét az addig látszólag harmonikus kapcsolatban élő pár, mert állítólag fény derült rá, hogy a Stranger Things sztárja rendszeresen csalta az énekesnőt.

Ugyan a válásuk még nem fejeződött be, így Harbour és Allen papíron még házasok, az énekesnő úgy látszik, nem bírt tovább várni, hogy a nyilvánosság előtt is hangot adjon nemtetszésének férje hűtlenségét illetően. Kifejezetten merész megnyilvánulása ennek az album Madeline című dala, amiben Allen üzenetbe foglalva szembesíti “a másik nőt”, tud a szeretői viszonyról. Csavar egyet a történeten, hogy a dalból az is kiderül, a pár nyitott házasságban éltek, ám voltak lefektetett szabályaik: csak idegennel és csak hotelszobában lehet kikacsintani a kapcsolatból. Harbour azonban megszegte ezt az egyezséget azzal, hogy randiztak is a Madeline néven megszólított nővel az énekesnő háta mögött.

Úgy volt, csak idegenekkel lehet,

Te viszont nem vagy idegen, Madeline

– szól a dalban.

Allen emeli a téteket azzal, hogy a számban megszólaltatja magát a szeretőt is – a spekulációk szerint ezek a valós üzenetváltás szövegei.

Esküszöm, nincs ebben semmi érzelem

Nem beszélünk, csak mikor együtt vagyunk

Rólad mindig a legnagyobb tisztelettel beszél

– áll a dalszövegben Madeline tollából.

A cikk szerint azóta a nyilvánosság elé járult maga Madeline is, valós nevén Natalie Tippett. A nő maga vallott a színésszel kialakult viszonyáról a sajtónak, és természetesen a róla szóló számot is hallotta. Azonban mivel elmondása szerint családja és gyereke is van, jelenleg megrémíti ez a helyzet, így nem kíván reagálni a dalszövegben elmondottakra.