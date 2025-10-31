Virginia Giuffre családja is megszólalt, miután András herceget megfosztották címeitől

András herceget megfosztották hercegi címétől és ki kell költöznie windsori otthonából is: „András herceget mostantól Andrew Mountbatten Windsorként fogják ismerni” – írtuk meg lapunkban a brit királyi palota közleménye nyomán.

A történéseknek Jeffrey Epsteinhez is köze van: egy héttel ezelőtt a herceg bejelentette egy nyilatkozatban, hogy lemond címeiről. Minderről Vilmos herceggel és Károly királlyal konzultálva hozta meg a döntést. András után alaposan vizsgálódtak az elmúlt időszakban Epstein miatt, többek között arról is nyilatkoznia kellett, hogy mikor szakította meg vele a kapcsolatot. Októberben újra fellángolt az ügy, gyakorlatilag keretezve a teljes brit sajtót, ami igen rossz fényt vetett a brit királyi családra.

Nemrég jelent meg Virginia Giuffre posztumusz memoárja, akinek a neve gyakran előkerült az Epstein-aktákban. András hercegről Giuffre azt állította, hogy 17 éves korában három alkalommal is le kellett feküdnie vele. Ez az ügy további nyomást helyezett Károlyra, hogy valamit lépjen testvérével szemben.

Egész barátságos volt, de mégis volt benne egyfajta jogosultságtudat – mintha azt hinné, hogy lefeküdni velem a születési joga

– írta Giuffre az Andrással való kapcsolatáról. A yorki hercegről az is kiderült a dokumentumokból, hogy igen nagyvonalú volt, amikor 12 millió fontért (mai árfolyamon közel 5,3 milliárd forintért) peren kívül megegyezett Giuffre-val.

Virginia Giuffre családja a tegnapi bejelentés után megtörte a csendet, András ügyére reflektálva azt írták:

Ma egy átlagos amerikai lány egy átlagos amerikai családból igazságával és rendkívüli bátorságával legyőzött egy brit herceget

– adták ki közleményüket Giuffre családtagjai.

Giuffre áprilisban öngyilkos lett 41 évesen, korábban szexuális zaklatással vádolta meg a 65 éves Andrást, miután Jeffrey Epstein, a néhai elítélt milliárdos szexkereskedő révén ismerkedett meg vele.

A 2016-os vallomása szerint Guiffre 10–15 ezer dollárt (3,5–5,2 millió forintot) kapott az együttlétekért, egy médiavállalat pedig 160 ezer dollárt – mai árfolyamon nagyjából 55,4 millió forintot – ajánlott neki a történetéért. A Little Saint Jamesen egyszer több héten át vendégeskedő András állítólag – a szigeten korábban munkát végző emberek vallomásai szerint – a személyzettel is nagyvonalú volt, hiszen ő volt az egyetlen vendég a szigeten, aki a távozása után borravalót hagyott nekik.