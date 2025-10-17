András herceg lemondott királyi címeiről péntek este – nagy eséllyel Károly király nyomására –, ugyanis egyre szorosabban vizsgálják Jeffrey Epsteinnel való korábbi barátságát a hatóságok, ami rossz fényt vethet a brit királyi családra.

A néhai királynő fiaként továbbra is herceg marad, és mint ilyen, a nyolcadik helyen áll az öröklési sorban, írja a BBC.

Elméletileg továbbra is megvan államtanácsos szerepe (Counsellors of State), amely lehetővé teszi, hogy az uralkodót helyettesítse, amennyiben ő külföldön tartózkodik vagy az egészségi állapota nem engedi, hogy megjelenjen egy eseményen. Ezt a tisztet az uralkodó házastársa, valamint a trónöröklési sorrendben az első négy helyen álló, 21. életévét betöltött személy tölti be, vagyis jelenleg

Kamilla királyné ,

, Vilmos herceg ,

, Harry herceg ,

, András herceg,

valamint Beatrix hercegnő.

De ez csak elméletben van így, mivel nem dolgozó királyi családtagként vélhetően soha nem is kérnék fel.

Legutóbb több mint 100 évvel ezelőtt vettek el hercegi címet egy magas rangú királyi személytől.

Ez 1919-ben történt, amikor Károly Eduárd herceg – Viktória királynő egyik unokája – elvesztette Albany hercegi címét, mert az első világháborúban a német oldalon harcolt.