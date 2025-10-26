Lemondott a Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását felvető őrbottyáni képviselő

Lemondott mandátumáról az az őrbottyáni önkormányzati képviselői, aki Nagy Feró helyi díszpolgári címének visszavonását kezdeményezte.

Deák Emese a közösségi oldalán jelentette be lemondását és azt is, hogy ezzel egy időben a jelölő szervezetéből, az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesületből is kilép.

Az indoklás szerint az október 24-én közzétett állásfoglalása túlnőtt a helyi kereteken. Mint emlékezetes Nagy Feró a Békementen tett nyilatkozatában azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben érintett lányok pénzt kereshettek, tehát mindenki jól járt. A Kossuth-díjas énekest Őrbottyán várossá nyilvánításának 10. évfordulóján választották díszpolgárrá, az eseményen Latorcai Csaba államtitkár gratulált neki.

Deák Emese most azt írta, amit az elmúlt napokban közzétette, azt ő helyi, valamint morális és erkölcsi kérdésnek gondolta. Csakhogy az állásfoglalása „kelthet olyan érzetet, hogy annak politikai vetülete van”.

Mint írta, úgy gondolja, hogy az egyesülete hitelességét meg kell óvnia, mert mindig törekedtek arra, hogy pártpolitikától független helyi civil szervezetként működjenek.

Az őrbottyáni önkormányzatban hárman jutottak be az egyesület színeiben. Mellettük 3 független, és 3 fideszes képviselő kapott helyet a testületben a 2024-es önkormányzati választás után.