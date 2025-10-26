Hivatalos: Katy Perry és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök egy pár

Katy Perry a 41. születésnapján hivatalossá tette, hogy egy párt alkot a Kanadát tíz éven át vezető Justin Trudeau-val. Az énekesnő és a kanadai ex-kormányfő egy párizsi kabaréelőadás után egymás kezét fogva jelent meg szombat este – írta a TMZ.

Júliusban kezdtek el terjedni a pletykák arról, hogy Perry és Trudeau között van valami, együtt vacsoráztak Montrealban, majd együtt sétáltak a Mount Royal Parkban. A volt miniszterelnököt aztán lencsevégre kapták az énekesnő turnéjának montreali koncertjén is, de leginkább akkor vált biztossá, hogy egy párt alkothatnak, mikor olyan képek kerültek ki róluk, amelyeken egy jachton ölelgetik egymást Kalifornia partjainál.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — avs (@favspopculture) October 26, 2025

Trudeau korábban Sophie Grégoire televíziós és rádiós műsorvezetővel volt házas, akitől 2023-ban vált el, és akitől három gyereke született.

Az űrt is megjárt Perry Russel Brand angol humorista-színésszel volt házas úgy két évig, majd a színész Orlando Bloommal alkotott egy párt, egy közös gyerekük van. 2025 júliusában jelentették be hivatalosan is kapcsolatuk végét.

Az énekesnő holnap már talán Budapesten látható Trudeau-val, ugyanis turnéja következő, hétfői állomása a magyar fővárosban lesz. Az énekesnő tizenöt év után koncertezik ismét itt.