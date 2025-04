Jeff Bezos 11 perces űrkirándulásra küldi a menyasszonyát, egy popsztárt és néhány másik nőt – de minek?

Február végén söpört végig a hír a világsajtón, hogy Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin tavasszal ismét űrrepülőt indít a világűrbe, a fedélezeten pedig kizárólag nők tartózkodnak majd. A pláne, hogy köztük világhírű emberek is vannak:

Katy Perry énekesnő,

énekesnő, Lauren Sánchez filantróp,

filantróp, Gayle King televíziós személyiség,

televíziós személyiség, Kerianne Flynn filmproducer,

filmproducer, Aisha Bowe korábbi NASA-rakétatudós

korábbi NASA-rakétatudós és Amanda Nguyen bioasztronautikai kutató és polgárjogi aktivista.

Azóta már azt is tudni, hogy április 14-én indul útjára az NS-31-es járat, az első kizárólag nőket szállító űrhajó Valentyina Tyereskova szovjet kozmonauta 1963-as szóló űrrepülése óta.

Egyre több nő és turista jut ki az űrbe

Tyereskova után majdnem húsz évnek kellett eltelnie, mire újra nő ment a világűrbe (Szvetlana Jevgenyjevna Szavickaja, 1982-ben). Napjainkig 104 nő teljesített űrrepülést, és az összes űrhajós nagyjából 11 százaléka volt nő. A kereskedelmi űrutazási szolgáltatások fellendülésével ez az arány hamarosan változhat.

Néhány éve újra felütötte fejét a világűr meghódítására törekvő versengés, de az űrprogram nagy része ma már a magánszektorban zajlik, abba a legfejlettebb országok mellett milliárdosok is beszálltak: Elon Musk a SpaceX-szel, Jeff Bezos a Blue Originnel és Richard Branson a Virgin Galactickel (ő azóta kiszállt a még mindig cégbirodalma nevét viselő cégből). Az utóbb említett két milliárdos 2021 júliusában szintén kijutott a világűrbe, misszióikkal új fejezetet nyitva az űrturizmus történetében.

Katy Perry és társai a Blue Origin tizenegyedik turistarepülésén vesznek majd részt (a legutóbb 2025. február 25-én volt). Nem lesz hosszú,az utazás mindössze 11 percig tart majd, melyből az utasok 4 percet fognak súlytalanság állapotában tölteni. Az önvezető rakéta épp csak eléri majd a világűr határának tartott Kármán-vonalat, amely nagyjából 100 kilométeres magasságban húzódik.

A szájfény és műszempilla kötelező kellékek

Az amerikai Elle áprilisi címlapanyagában mutatta be a válogatott – talán csak az Armageddonban látott Bruce Willis-brigádhoz hasonlítható – csapatot. A fotózás volt az első alkalom, hogy a hat nő összegyűlt és közösen interjút adtak. Mindannyian arról számoltak be, hogy bár megtisztelve érzik magukat és izgatottak a küldetésben vállalt szerepük miatt, egy kicsit félnek és idegesek az űrutazással járó kényelmetlenségektől. Gayle King a szüléshez hasonlította érzéseit: „Tudtam, hogy a szülés fájni fog, de egyben azt is jelentette, hogy kilépek a komfortzónámból.”

A küldetés ötletgazdája Lauren Sánchez volt, aki nem mellesleg Jeff Bezos menyasszonya. Azt mondta, azért választotta ki éppen ezeket a nőket a „legénységébe”, mert ők bizonyítottan képesek másokat inspirálni.

Mindegyikük egyfajta történetmesélő. Felmennek az űrbe, és különböző módokon tudják majd elmesélni, mit éreztek

– fogalmazott Sánchez.

Az első gondolatom az volt: mit fogok viselni? De komolyan, már majd’ húsz éve el akarok jutni az űrbe. Az űrutazás minden lehetséges módját tanulmányoztam. Már akkor jelentkezni akartam, amikor a Blue Origin először felvetette a kereskedelmi célú űrutazást. Aztán felhívtak, és alig hittem el, hogy meghívást kaptam

– mondta el az NS-31 csapatával készült kerekasztal-beszélgetésen Katy Perry.