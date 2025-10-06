gregor bernadettállatvédelmi digitális polgári kör
Gregor Bernadett is tagja lett egy Digitális Polgári Körnek

admin Grósz Petra
2025. 10. 06. 14:45
Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos a hétvégén jelentette be a Facebookon, hogy megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör. Az ÁDPK 14 taggal kezdte meg működését,

köztük Gregor Bernadett színésznővel és Gecse Viviennel, a TV2 hírigazgatójával.

Az elmúlt időszakban több hazai híresség is csatlakozott Digitális Polgári Körökhöz: Szabó Zsófi például tagja lett a gazdasági témájú DPK-nak, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján pedig ő volt Rákay Philip műsorvezetőtársa, amiért többen is kritikát fogalmaztak meg vele szemben. Az esemény után egyébként csaknem kétezren követték ki őt az Instagramon.

