Tim Allent Charlie Kirk özvegye inspirálta, hogy megbocsásson apja gyilkosának

Tim Allen úgy döntött, megbocsát annak az ittas sofőrnek, aki 1964-ben megölte az apját. Azután jutott erre az elhatározásra, hogy meghallgatta Erika Kirk búcsúbeszédét merényletben meggyilkolt férje, a jobboldali politikai aktivista Charlie Kirk búcsúztatóján.

Amikor Erika Kirk ezeket a szavakat mondta a férjét megölő férfiról: »Az a férfi… az a fiatal férfi… megbocsátok neki«. Az a pillanat mélyen megérintett. Több mint 60 éven át küzdöttem azzal, hogy megbocsássak annak a férfinak, aki megölte az apámat. Most, ahogy ezt írom, kimondom ezeket a szavakat: »Megbocsátok annak a férfinak, aki megölte az apámat«. Béke legyen veletek

– írta az X-en a 72 éves színész, aki 11 évesen veszítette el autóbalesetben elhunyt apját.