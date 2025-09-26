tim allencharlie kirk
Szórakozás

Tim Allent Charlie Kirk özvegye inspirálta, hogy megbocsásson apja gyilkosának

Momodu Mansaray / Getty Images és Eric Thayer / Getty Images
admin Csontos Kata
2025. 09. 26. 15:44
Momodu Mansaray / Getty Images és Eric Thayer / Getty Images

Tim Allen úgy döntött, megbocsát annak az ittas sofőrnek, aki 1964-ben megölte az apját. Azután jutott erre az elhatározásra, hogy meghallgatta Erika Kirk búcsúbeszédét merényletben meggyilkolt férje, a jobboldali politikai aktivista Charlie Kirk búcsúztatóján.

Amikor Erika Kirk ezeket a szavakat mondta a férjét megölő férfiról: »Az a férfi… az a fiatal férfi… megbocsátok neki«. Az a pillanat mélyen megérintett. Több mint 60 éven át küzdöttem azzal, hogy megbocsássak annak a férfinak, aki megölte az apámat. Most, ahogy ezt írom, kimondom ezeket a szavakat: »Megbocsátok annak a férfinak, aki megölte az apámat«. Béke legyen veletek

írta az X-en a 72 éves színész, aki 11 évesen veszítette el autóbalesetben elhunyt apját.

Kapcsolódó
„Megbocsátok neki, mert Krisztus is így tett volna” – Charlie Kirk özvegye a gyászszertartáson
Donald Trump mások mellett arról beszélt, hogy gyűlöli az ellenfeleit.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Kadarkai Endre egyszer kapott egy listát a munkahelyén, kikkel nem interjúzhat, másnap felmondott
Házasodna a gazda: András gazda Évit hívta el az athéni álomrandira, a nő azonban kikosarazta
Fegyverekkel volt tele a kocsi csomagtartója, ami felvette Galambos Bogiékat az Ázsia Expresszben
Újabb kiesők a Nyerő Párosban, kialakult a dobogós mezőny
Orbán mégis aznap ment Dublinba, amikor egy oda tartó magángép leszállt horvátországi nyaralása helyszínén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik