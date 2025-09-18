Búcsúzóul magyarul üzent Natalia Oreiro

25 év után újra Magyarországra látogatott Natalia Oreiro, az ezredforduló egyik legnépszerűbb telenovellájának, a Vad angyalnak az uruguayi származású főszereplője. Azért érkezett hazánkba, mert ő volt a Sztárban Sztár All Stars második adásának vendégzsűrije, de itt tartózkodása alatt itteni rajongóival, valamint magyar szinkronhangjával, Kiss Virággal is találkozott.

Oreiro utazása nemrég a végéhez ért, a színésznő Instagramon egy fotóválogatással búcsúzott, a poszt szövegét pedig a spanyol mellett magyarul is kitette.

Mindig is mondtam: ami gyermekkorban történik velünk, az örökre a szívünkben marad. Vagy ahogy a nagy Benedetti mondaná: »Öt perc is elég ahhoz, hogy egy egész életet álmodjunk; ennyire relatív az idő.« 25 év telt el azóta, hogy utoljára Magyarországon jártam. Köszönöm az öleléseket, a leveleket, a csokoládékat, és köszönöm, hogy nem felejtettetek el minket

– fogalmazott bejegyzésében, melyben köszönetet mondott a TV2-nek, a csatorna több munkatársának, valamint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak, műsorvezetőjének és versenyzőinek is.

Viszlát, mindig a szívemben maradtok.