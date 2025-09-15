Natalia Oreiro kacagott a legjobban Hajós András egyik altesti poénján a Sztárban Sztár All Starsban

Vasárnap második adásával folytatódott a Sztárban Sztár All Stars a TV2-n. A fellépők között volt az egykori X-Faktor-os Péterffy Lili, aki DJ Lelle néven zenél. Tarkan, a török popénekes egyik dalát adta elő, értelemszerűen férfinak maszkírozva. Produkcióját agyondicsérte a zsűri, még a műsorhoz egy rész erejéig csatlakozó Natalia Oreiro is csak jót tudott mondani róla.

Hajós András Péterffy művésznevével és a mellkasára ragasztott műmellszőrrel viccelődött:

Mindig is szerettem a Balatont. Az, hogy Lelle felsőn van egy ilyen kis pamacs… Remélem, Lelle alsó is tartogat majd valami meglepetést, de azt nem szeretnénk látni.

Ezt hallva a stúdióban sokan nevettek, különösen jól szórakozott rajta az uruguayi vendégzsűritag, aki alig tudta abbahagyni a nevetést.

Nem tudom, tudod-e, hogy velem itt szokott probléma lenni, szóval óvatosan nevess!

– szólt oda Hajós Oreirónak.

Mint ismert, Hajós András volt az idei A Nagy Duett egyik zsűritagja, és a TV2-s élő adások során gyakran tett csípős, politikailag áthallásos megjegyzéseket. Később bevallotta, hogy saját mércéje szerint is kissé túllőtt a célon.

A jelenetet ebben a videóban, a 13. perctől kezdve lehet visszanézni.