Megszólalt Sztárbox-os sérülése után PSG Ogli: Nem vagyok jól

Nem tartott sokáig PSG Ogli és Molnár Gusztáv összecsapása a vasárnapi Sztárboxban: 10 másodperccel a meccs kezdete után mindketten a földre kerültek, majd az egykori realityszereplő húzni kezdte a lábát. Sérülését látva az edzője nem sokkal később bedobta a törölközőt.

PSG Ogli a történtek után az rtl.hu-nak adott interjút, elárulva, hogyan élte meg a vasárnap esti történéseket.

Nem vagyok jól. A meccs után rögtön jött egy ismerősöm a saját magánkórházából. MR-vizsgálatot csinált, és sajnos elszakadt a jobb térdemben az elülső keresztszalag. Teljes szakadás. Azt mondta, műteni kellene, de nem muszáj. Ha nem műtöm meg, a térdem bármikor kimehet magától.

Mint mondja, korábban is volt már hasonló sérülése: másfél évvel ezelőtt egy karácsonyi jótékonysági focimeccsen ment szét a térde tíz perc után. Akkor is hasonló reccsenést hallott, mint a minap.

Rögtön az elején történt. A pacsi után hátraléptem, hallottam a reccsenést. Mondom: basszus, ez ugyanaz a hang, mint régen a bal lábamnál. Most rá tudtam állni, ezért hittem, hogy nincs nagy baj. Aztán amikor balhorgot próbáltam ütni, kiment a térdem. Nem Gusztitól sérültem meg, nem esett rám, ez egy rossz lépés volt

– magyarázta a celeb, akit emlékei szerint a ringben az adrenalin vitt előre.

Az előző balesetemnél, másfél éve úgy fájt, hogy rá sem tudtam állni. Most is hasonló volt az érzés, de a ringben még azt mondtam: nem adom fel. Rengeteget készültem, nem akartam veszíteni. Harcsa Norbi dobta be a törölközőt, szerencsére, mert én végig mentem volna, még ha belerokkanok is.

Ami a gyógyulást illeti, PSG Ogli szerint ha műtét lesz, hosszabb ideig tart majd a regenerálódása, ha viszont nem, akkor is hónapokig. Hangsúlyozta, hogy nem akarta feladni a Molnár Gusztáv elleni meccsét, de a lába nem bírta, amit nem is ért, hiszen napi két órákat edzett heti öt-hat alkalommal.

Éreztem, hogy a testem nem enged többet. Visszatérés? Most hirtelen azt mondanám, hogy nem biztos, de inkább nyitva hagynám ezt a kérdést, mert ez így nem érhet véget…!

A celeb a meccs körül keringő kritikákra is reagált:

Pont látszik a videón, hogy megtámaszkodom a kötélben, de a lábam már nem tartott, ezért estem hanyatt. A jobb lábamat fájlaltam, de valaki bekiabálta, hogy ez a bal. Nem, ez a jobb volt, csak a balban már volt egy régi szakadás. Aki azt mondja, hogy kamuzok, az nem tudja, milyen érzés egy szalagszakadás ennyi adrenalin mellett.

Bár sajnálja, hogy nem tudtak négy menetet lenyomni, PSG Ogli végső soron nem bánja, hogy az edzője bedobta a törölközőt, mert ha nem így tesz, rosszabbul is végződhetett volna a találkozó. Molnár Gusztávnak gratulált, hozzátéve, a színész normális volt, és menet közben is kérdezte tőle, minden oké-e.

Az egész nyaram ráment. Nem buliztam, nem ittam, nem csináltam semmit. Csak edzettem. Ezért is vagyok nagyon elkeseredve. De jó érzés volt, hogy ennyien kijöttek szurkolni, nagyon sokat jelentett, ezért a közönségnek vagyok a leghálásabb

– zárta mondandóját.