Ajsa Luna: Ha valóban „meggyaláztuk a Himnuszt”, miért nem jött oda akkor senki, hogy ezt közölje velem?

Nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be Ajsa Luna, akire lassan egy hete népharag zúdul – miután futótűzként kezdett el terjedni egy videó a neten, melyen az látható és hallgató, hogy az előadó augusztus 20-ai fellépésén a színpadon ülve, cigivel a kezében énekli a Himnusz egy részletét. Az énekesnő szerint a dologból olyan narratíva született, ami már egyáltalán nem kapcsolódik a valósághoz.

Értem, hogy a történés megosztó, noha továbbra is egy kontextusból teljesen kiragadott felvételről beszélünk. A produkció ezen felüli minősítgetése és degradálása viszont övön aluli, valamint rendkívül elrugaszkodott. Végtelenül elgondolkodtatónak találom, hogy az ominózus 20-ai fellépésünk után a fizikai térben annyit érzékeltünk a népharagból, hogy a koncert után hangosan visszatapsoltak minket, majd 25 percen keresztül ölelkeztem és fotózkodtam a közönséggel, akiknek egy rossz szavuk sem volt a koncerttel kapcsolatban – sőt

– írja posztjában Ajsa Luna, hozzátéve: ez a tapasztalat minden más koncertjükre is igaz.

Ha valóban »meggyaláztuk a Himnuszt«, és színvonalon aluli volt a produkciónk, miért nem jött oda akkor senki, hogy ezt közölje velem? Azóta felléptünk a Strand Fesztiválon is, amit szintén hasonlóan pozitív élményekkel zártunk. Hatalmas a szakadék az online és az offline tér között, és remélem, senkit sem kell emlékeztetnem arra, melyik a valóság

– zárta sorait az előadó, aki produkciójával több szakmabelinél és közéleti szereplőnél is kihúzta a gyufát:

Az említett előadással kapcsolatban korábban