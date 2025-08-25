ajsa lunahimnusz
Szórakozás

Ajsa Luna: Ha valóban „meggyaláztuk a Himnuszt”, miért nem jött oda akkor senki, hogy ezt közölje velem?

Vasvári Tamás / MTI
admin Grósz Petra
2025. 08. 25. 20:53
Vasvári Tamás / MTI

Nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be Ajsa Luna, akire lassan egy hete népharag zúdul – miután futótűzként kezdett el terjedni egy videó a neten, melyen az látható és hallgató, hogy az előadó augusztus 20-ai fellépésén a színpadon ülve, cigivel a kezében énekli a Himnusz egy részletét. Az énekesnő szerint a dologból olyan narratíva született, ami már egyáltalán nem kapcsolódik a valósághoz.

Értem, hogy a történés megosztó, noha továbbra is egy kontextusból teljesen kiragadott felvételről beszélünk. A produkció ezen felüli minősítgetése és degradálása viszont övön aluli, valamint rendkívül elrugaszkodott. Végtelenül elgondolkodtatónak találom, hogy az ominózus 20-ai fellépésünk után a fizikai térben annyit érzékeltünk a népharagból, hogy a koncert után hangosan visszatapsoltak minket, majd 25 percen keresztül ölelkeztem és fotózkodtam a közönséggel, akiknek egy rossz szavuk sem volt a koncerttel kapcsolatban – sőt

írja posztjában Ajsa Luna, hozzátéve: ez a tapasztalat minden más koncertjükre is igaz.

Ha valóban »meggyaláztuk a Himnuszt«, és színvonalon aluli volt a produkciónk, miért nem jött oda akkor senki, hogy ezt közölje velem? Azóta felléptünk a Strand Fesztiválon is, amit szintén hasonlóan pozitív élményekkel zártunk. Hatalmas a szakadék az online és az offline tér között, és remélem, senkit sem kell emlékeztetnem arra, melyik a valóság

– zárta sorait az előadó, aki produkciójával több szakmabelinél és közéleti szereplőnél is kihúzta a gyufát:

Az említett előadással kapcsolatban korábban

Kapcsolódó
Bíró Ica Ajsa Luna Szent István-napi performanszáról: A Himnusz a magyarságunk alapköve, botrányos, hogy így nyúlt hozzá
Az énekesnő reméli, hogy ilyen produkcióval soha többet nem lehet kiállni a színpadra.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Szőke frizurával fotózták le Katalin hercegnét
Egy csomag „szeretem a feleségem” feliratú alsónadrággal engedte el Rácz Jenőt Las Vegasba Rácz-Gyuricza Dóra
Felesége nélkül nem nyert volna 10 milliót a Legyen Ön is milliomos! játékosa
Elképesztő módon bukott le a férj, aki titokban másodszor is megházasodott
„Nem méltó a rendezvényhez” – lemondták a Himnuszt dohányozva éneklő Ajsa Luna dunakeszi fellépését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik