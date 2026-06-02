A MaReSz felszólította Balásy Gyulát, fizesse ki a béreket és alvállalkozókat saját vagyonából

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) elnökeként, a hazai rendezvényszakma és rendezvénypiaci szereplők érdekképviseleti vezetőjeként fordulok Önhöz a sajtóban megjelent, a Lounge Group cégcsoportot érintő aggasztó hírek kapcsán – kezdte Balásy Gyulának címzett levelét a MaReSz elnöke, Ganczer Gábor. Aztán hivatkozott azokra a sajtóhírekre, melyek szerint a NAV végrehajtási eljárásai következtében a Lounge Group bankszámláit zárolták. Valamint kitért rá, hogy ennek tarthatatlan következményeként

sem a cégcsoport alkalmazottai nem kapták meg a májusi munkabérüket,

és a vállalat által megbízott, a tényleges fizikai és kreatív munkát elvégző alvállalkozók – köztük számos MaReSz tagvállalat és iparági szakember – kifizetései is ellehetetlenültek.

Egyértelművé tette, hogy a rendezvényszakmában dolgozó alvállalkozók, alvállalkozói láncok és saját munkavállalóik napi megélhetése, valamint a kis- és középvállalkozások likviditása került közvetlen veszélybe Balásy cégeinek fizetésképtelensége miatt.Valamint jelezte, elfogadhatatlannak tartják, hogy a piaci szereplők és a munkavállalók viseljék a cégcsoport ellen zajló hatósági eljárások pénzügyi következményeit.

Fizessen Balásy a több tízmilliárdos vagyonából

Aztán rétért arra, hogy a hivatalos beszámolók és gazdasági elemzések szerint az állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több tízmilliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak, amely – közölte Balásyval – az ön személyes vagyonát gyarapította.

A MaReSz elnökeként, a MaReSz elnöksége nevében ezért nyomatékosan felszólította Balásyt, hogy míg céges bankszámlái hatósági zárolás alatt állnak, a Lounge Group és tagvállalatai által felhalmozott alvállalkozói tartozásokat, valamint a munkavállalók elmaradt munkabéreit haladéktalanul, magánvagyonából rendezze. A MaReSz elnöke szerint a gazdasági és erkölcsi felelősségvállalás ebben a helyzetben megkerülhetetlen.

A Lounge Group működési és jogi problémáinak anyagi következményeit nem háríthatja át a rendezvényszakmában dolgozó szakemberekre és családjaikra.

Az elvégzett munkáért járó fizetség mindenkit megillet.

A szervezet elnöke azt is borítékolta, hogy amennyiben a kifizetések sürgős, saját forrásból történő megindítása nem történik meg, a MaReSz a tagvállalatai és a szakma védelmében kénytelen lesz minden rendelkezésre álló jogi és nyilvános érdekvédelmi eszközt igénybe venni.

Elvárjuk, hogy a kialakult helyzet súlyát felmérve a leggyorsabb és legkorrektebb megoldást válassza, és azonnal intézkedjen a kifizetésekről

– írta végül Ganczer Gábor.

A számok azt mutatják, valóban lehet miből fizetnie Balásynak a cége helyett.

