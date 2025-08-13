cristiano ronaldogeorgina rodríguez
Egy világklasszis focista beleszeretett egy bolti eladóba – bemutatjuk Cristiano Ronaldo és újdonsült menyasszonya történetét

Alexander Hassenstein - UEFA / UEFA / Getty Images
admin Csontos Kata
2025. 08. 13. 21:05
Alexander Hassenstein - UEFA / UEFA / Getty Images
Hamarosan felzúgnak az esküvői harangok: egybekél az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez. A világ legjobban fizetett sportolójának jövőbeni hitvese tökéletes „focistafeleség-alapanyag”: a bolti eladóból lett modellnek mára 70 millió követője van az Instagramon, és dokumentumfilm-sorozat is készült az életéről. De emlékszik még valaki arra, hogyan találtak egymásra?

Úgy tűnik, negyvenegyedik életévében járva Cristiano Ronaldo készen áll arra, hogy végleg megállapodjon. Legalábbis erre enged következtetni, hogy augusztus közepén egy hatalmas eljegyzési gyűrűről posztolt fotót a barátnője, Georgina Rodríguez.

Összeszedtük, mit lehet tudni a világ talán legismertebb futballistájának a választottjáról, illetve kettejük eddigi kapcsolatáról.

Ki is az a Georgina Rodríguez, aki Ronaldo felesége lesz?

Bármiféle rossz szándék nélkül kijelenthető, hogy Georgina Rodríguezt ma senki nem ismerné, ha néhány évvel ezelőtt nem vetnek szemet egymásra minden idők egyik legeredményesebb gólszerzőjével.

Mióta Ronaldo párjaként világszerte ismertté vált, jelentős médiafigyelem hárul a most harmincegy éves, argentin és spanyol származású nőre.

Ennek hatására például igencsak felpörgött a modellkarrierje – az elmúlt években olyan márkáknak dolgozott, mint a Gucci, a Prada és a Chanel –, továbbá az Instagramon is hatalmas követőtáborra tett szert. Ez utóbbi azért nem olyan meglepő teljesítmény, tekintve, hogy a legtöbb követővel rendelkező emberek listájának élén jelenleg a portugál sztárfocista áll.

Christian Vierig / Getty Images

Azt korábban maga Rodríguez is felismerte, hogyha szeretné elkerülni, hogy az emberek ne csupán „Ronaldo barátnőjeként” ismerjék, akkor konkrét lépéseket kell tennie.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
