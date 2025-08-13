Úgy tűnik, negyvenegyedik életévében járva Cristiano Ronaldo készen áll arra, hogy végleg megállapodjon. Legalábbis erre enged következtetni, hogy augusztus közepén egy hatalmas eljegyzési gyűrűről posztolt fotót a barátnője, Georgina Rodríguez.

Összeszedtük, mit lehet tudni a világ talán legismertebb futballistájának a választottjáról, illetve kettejük eddigi kapcsolatáról.

Ki is az a Georgina Rodríguez, aki Ronaldo felesége lesz?

Bármiféle rossz szándék nélkül kijelenthető, hogy Georgina Rodríguezt ma senki nem ismerné, ha néhány évvel ezelőtt nem vetnek szemet egymásra minden idők egyik legeredményesebb gólszerzőjével.

Mióta Ronaldo párjaként világszerte ismertté vált, jelentős médiafigyelem hárul a most harmincegy éves, argentin és spanyol származású nőre.

Ennek hatására például igencsak felpörgött a modellkarrierje – az elmúlt években olyan márkáknak dolgozott, mint a Gucci, a Prada és a Chanel –, továbbá az Instagramon is hatalmas követőtáborra tett szert. Ez utóbbi azért nem olyan meglepő teljesítmény, tekintve, hogy a legtöbb követővel rendelkező emberek listájának élén jelenleg a portugál sztárfocista áll.

Azt korábban maga Rodríguez is felismerte, hogyha szeretné elkerülni, hogy az emberek ne csupán „Ronaldo barátnőjeként” ismerjék, akkor konkrét lépéseket kell tennie.