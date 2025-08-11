„Igen” – írta Cristiano Ronaldo barátnője egy hatalmas gyűrűről készült fotó mellett

Cristiano Ronaldo és kedvese, Georgina Rodríguez évek óta egy párt alkotnak. Két közös kislányuk van, de hosszú ideje együtt nevelik a focista másik három gyerekét is.

Régóta folynak találgatások azzal kapcsolatban, hányadán áll pontosan Ronaldo és az argentin-spanyol modell kapcsolata, utóbbi azonban úgy fest, most pontot tett a pletykák végére: nemrég egy ágyban készült fotót osztott meg a közösségi oldalán, melyen a focista és az ő keze látható egymásra téve, Rodríguez ujján pedig egy hatalmas gyűrű csillog.

Igen, akarom. Ebben és minden életemben

– fűzte hozzá a modell a képhez, ami alatt özönlenek a gratulációk.