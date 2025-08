Egy év együtt járás után eljegyezte párját II. Erzsébet unokája

Nemrég lapunk is hírül adta, hogy menyasszony lett a néhai Diana hercegné unokahúga, Lady Eliza Spencer. Úgy esett, hogy eközben egy másik lánykérés is történt a királyi családban, Anna hercegnő fia, Peter Phillips ugyanis egy év együtt járás után eljegyezte ápolónőként dolgozó kedvesét, Harriet Sperlinget – írja a Hello! magazin, cikkükben friss fotókkal a jegyespárról.

Peter Phillips úr, Anna brit királyi hercegnő és Mark Phillips kapitány fia, valamint Harriet Sperling kisasszony, a néhai Rupert Sanders úr és Mary Sanders asszony gloucestershire-i lánya ma hivatalosan is megerősítették eljegyzésüket

– idézett a portál a pár nevében megküldött közleményből, melyből egyúttal az is kiderült, hogy Phillipsék már mindkét családot értesítették az eljegyzésről, szeretteik pedig örömmel fogadták a hírt.

Őfelsége, a király és a királyné, valamint a walesi herceg és a hercegné is értesültek a bejelentésről. Az esküvő hivatalos dátumát még nem tűzték ki

– zárult a közlemény.

Peter Phillips egyébként korábban már volt házas: Autumn Kellyvel 2008-ban keltek egybe, két lányuk is született, Savannah és Isla. Szakításukat 2020-ban jelentették be a nyilvánosság előtt, a válást pedig a következő év júniusában mondta ki a bíróság.