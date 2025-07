Sydney van den Bosch a szülés utáni terveiről: Nagyon szeretnék dolgozni

Sydney van den Bosch áprilisban a TV2 élő adásában jelentette be, hogy gyereket vár. Férjével őszre várják a babát, akiről már azt is elárulták, hogy kislány lesz. A kismama azóta a Szerencsekerékből is szülési szabadságra ment, jelenleg leginkább családi házuk építkezésével foglalkozik. Erről és várandósságáról a hot! magazinnak mesélt.

Mint elmondta, most már nagyon jól érzi magát, jó érzés számára picit lelassulni. Jelenleg a második trimeszterben jár, visszakapta az erejét és az energiáját, emellett kevésbé aluszékony és a rosszullétek is csillapodtak.

A második trimeszter teljes mértékben az építkezésről szólt. Most azt kívánom, hogy a harmadik trimeszterre csak a fészekrakás maradjon. Szeretném, hogy legyen idő arra, hogy fejben is felkészüljek a szülésre és a kislányom érkezésére, könyveket olvassak, beszélgessek, aludjak. Ezt próbálom mantrázni magamban

– idézi az egykori szépségkirálynőt a Bors.

A felújítás kapcsán elmondta: még mindig csak a ház falai állnak. Férjével abban reménykednek, hogy a kórházból egyenesen oda vihetik haza a kislányukat, amire szerinte megvan az esély, „ha nem tűnnek el a mesterek”.

A szüléstől egyáltalán nem tart, és már az utána lévő időszakra vonatkozóan is konkrét tervei vannak.

Nagyon szeretnék dolgozni; nincs bennem olyan gondolat, hogy otthon maradok, és anyukaüzemmódban csak főzök, mosogatok, takarítok. Nem ilyen típusú ember vagyok. Imádom a szabadságomat! Persze tudom, hogy ez hamarosan megváltozik, és más lesz a prioritás. Szerencsére rengeteg segítségem lesz, és ezzel szeretnék is majd élni. Szerencsére édesanyám és a nagyszüleim is fiatalok még, és alig várják, hogy kivegyék a részüket az unokázásból. Szerintem a jövő év elejétől már fokozatosan visszatérek a munkámhoz is.

Sydney van den Bosch hozzátette, hogy természetesen szeretné megélni az anyaság minden pillanatát, de ahhoz, hogy mentálisan is rendben legyen, nagyon fontos számára, hogy mozgásban maradjon, és hogy legyen egyéni célja is a mindennapjainak és hogy alkothasson valami maradandót.