Sydney van den Bosch elárulta születendő babája nemét

Sydney van den Bosch és Pető Brúnó április utolsó vasárnapján estek ki A Nagy Duettből, távozásuk előtt azonban a műsorvezető bejelentette, hogy férjével, Kaszás Benjáminnal szülők lesznek, ugyanis babát vár.

A szépségkirálynő most a Best magazinnak mesélt a várandósságáról, elárulva egyebek mellett azt is, hogy az utóbbi időben nagyjából kétszáz terhességi tesztet „füstölt el”. Ezek sorra negatívak lettek, így férje egy idő után szépen kérte, hogy fejezze be, ő azonban nem hallgatott rá.

Bevallom, rendesen rágörcsöltem. Volt pár betegségem, túl vagyok néhány komolyabb műtéten is, és tudtam, hogy nehezített pálya vár ránk a férjemmel, ha gyereket akarunk. Különben tavaly decemberben azt hittem, várandós vagyok. Karácsonykor derült ki, hogy mégsem… Így szilveszterkor, amikor éjfélt ütött az óra, azt kívántam, hogy a 30. születésnapig – azaz a következő egy éven belül – érkezzen meg hozzánk a kisbabánk. Nem vagyok sem spirituális, sem vallásos, ettől még reménykedtem… És nyilván nagyon akartam. Persze rengetegszer hallottam, hogyha egyszer majd elengedem a görcsös akarást, akkor fogok teherbe esni. És hát ez nem bejött?!

– mondta a lapnak a modell, aki úgy vágott neki A Nagy Duettnek, hogy nem is sejtette, hogy babát vár, mindeközben pedig házfelújítás is zajlott náluk.

Hosszú idő után a figyelmem egészen máshova terelődött, ugyan a tesztekkel nem hagytam fel. Megcsináltam egyet, Beni is épp otthon volt, aztán kitettem az asztalra, közben meg tettünk-vettünk. Ekkor már rég túl voltunk azon, hogy a kezünkben szorongatva várjuk, hátha pozitív lesz az eredmény. Sőt itt már úgy voltunk vele, hogy tuti megint csak egy csík lesz. Aztán rápillantottunk, és végre először, igaz, halványan, de megjelent még egy… Ez az érzés leírhatatlan.

Férjével régóta szerettek volna szülők lenni, amivel mindenki tisztában volt körülöttük, és akadtak, akik érdeklődtek is, hogy áll a babaprojekt.

Nem mondom, hogy olykor nem hasadt bele a szívem, amikor megkérdezték, hogy »Na, öszszejött már?«, és nekem azt kellett felelnem, hogy sajnos még nem. Majd amikor végre már azt válaszolhattam volna, igen, gyereket várok, akkor meg kénytelen voltam eltitkolni. Részben amiatt, mert szerettem volna túl lenni a legfontosabb vizsgálatokon, hogy meggyőződjünk arról, minden rendben van-e. És igen, hál’ isten, minden a legnagyobb rendben! Illetve már javában ment a műsor, és közben nem akartunk előrukkolni a hírrel.

Mint meséli, duettpartnerével, Pető Brúnóval az elsők közt osztotta meg, hogy várandós.

Tudnia kellett, miért vagyok folyton rosszul, miért nem tudok anyait-apait beleadni! A csatornának is azonnal elmondtam. Mégsem játszhattam el, hogy heteken át tartó gyomorrontásom van! Nyilván az is szóba került, hogy feladom. Ennek a férjem örült volna a legjobban, ugyanis végig szörnyen féltett.

Elárulta, hogy emellett nincs is könnyű, felhőtlen terhessége, minden létező tünetet produkál a hányingertől az émelygésen át a vizesedésig.

De tényleg mindenki azon volt, hogy megkönnyítse a dolgom, és hogy biztonságban legyek. És egyáltalán nem bánom, hogy kiestünk! Elég volt az első trimesztert végigcsinálnom A Nagy Duettben. Végre tudok pihenni, aludni, illetve a házfelújítással foglalkozni. Az utóbbi esetében bele kell húznunk, ha azt szeretnénk, hogy kislányunk ősszel már oda érkezzen. Jaj, mert igen, kislányunk lesz! Ezzel a legrégebbi álmom vált valóra. Nekem elképesztő szoros kapcsolatom van az édesanyámmal és a nagymamámmal, mi vagyunk a három grácia, és most már úton van a negyedik is…

A beszélgetés során a szépségkirálynő azt is elárulta, hogy születendő kislánya megkapja az ő, illetve a férje vezetéknevét is.

Tehá Kaszás van den Bosch lesz. Illetve lesz egy magyar és egy külföldi keresztneve is. Igen, jól megszívatjuk szegényt, egy aláíráskor regényt kell majd leírnia. De ezzel én is így vagyok, és meg lehet szokni

– tette hozzá.