Lily Allen egy családi nyaraláson veszítette el a szüzességét, miközben az apja rendőrt hívott, mert azt hitte, a lánya eltűnt

Az énekesnő azzal viccelődött, hogy körülbelül 12 éves lehetett, amikor az eset történt.

Lily Allen nemrég a Life’s A Beach című podcast vendége volt, ahol egyebek mellett azt is elmesélte, hogy annak idején egy családi nyaralás alkalmával veszítette el a szüzességét. Mint mondta, egy brazil fiú miatt többször is kisurrant a szállodai szobájából, miután pedig a dolog megtörtént, egyszerűen elfelejtett hazamenni, mert elaludt. Ez idő alatt az apja észrevette, hogy nincs a szobájában, ezért kihívta a rendőrséget – szúrta ki a Page Six.

Igazából tényleg eltűntem. Brazíliában egy Fernando nevű sráccal veszítettem el a szüzességem. Körülbelül 12 éves voltam. Nem, csak viccelek! (…) Felébredtem, és rendőrökkel volt tele az egész szálloda. Szó szerint átfésülték a tengerpartot, és pólókat mutogattak, hogy »ez az, amit viselt?«. Nem volt szívem azt mondani, hogy nem, csak a szüzességemet veszítettem el

– emlékezett vissza az esetre az énekesnő, aki mint mondta, kissé traumatikusan élte meg a helyzetet, ezért egy ideig nem is létesített újabb szexuális kapcsolatot.