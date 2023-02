Itt a videó, amiben James Cameron bizonyítja, hogy Jack miért halt volna meg mindenképp a Titanicban

Február 10-én újra mozikba kerül Amerikában a Titanic. A National Geographicre pedig dokumentumfilm készült Titanic: 25 Years Later With James Cameron címmel, amiben a film rendezője, James Cameron kulisszatitkokat oszt meg a forgatásról.

A film végével kapcsolatban hosszú évek óta megy a találgatás, hogy vajon Leonardo DiCaprio karaktere életben maradhatott volna-e a sztori végén, ha a Kate Winslet által játszott Rose mellé felfekszik egy tengeren lebegő hajóroncsra. Cameron hipotermia-szakértőkkel és két alannyal is újraalkotta a jelenetet.

A dokuról kikerült most egy felvétel, amiben Cameron ecseteli az életben maradás lehetőségeit:

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF

— Good Morning America (@GMA) February 2, 2023