Tücsi: Sokszor érzem, hogy nincs életem, nem a sajátomat élem

A sírás kerülgeti, ha bőröndöt lát.

Tücsi a napokban az nlc.hu-nak mesélt arról, hogy 2022 volt az első év, amikor a családjával nem tudtak hazatérni karácsonyra. Hármasban ünnepeltek együtt Hargitán egy erdei faházban.

Az influenszer és kedvese, Sofron István 2021 szeptemberben jelentették be, hogy egy időre kénytelenek külön költözni, utóbbi ugyanis Romániában folytatja jégkorongozói pályafutását. Tücsi és kislánya, Nara Magyarországon maradtak a munka és az óvoda miatt. Sofronnak a két ünnep között is meccsei voltak, a szilvesztert is a sportoló csapattársaival ünnepelték.

Tücsi most az Instagram-oldalán írt arról, mennyire mozgalmas éven van túl.

Iszonyatosan elfáradtam most a végére, ha bőröndöt látok a sírás kerülget. Sokszor érzem, hogy nincs életem, nem a sajátomat élem, a mai napnak is nehezen indultam, de mindez azért van, mert nagyon mozgalmas éven vagyunk túl. Sokszor egyedül hagytál, talán bízva abban, hogy meg tudom oldani…

– kezdte gondolatait az influenszer.

Sokat tanultam, a mélységekből is pozitívan álltunk fel, máshogy nem lehet. Érte szívszaggatás mellett is csak örömmel. Hálás vagyok minden egyes pillanatért, szívdobbanásért. Legfőképpen azért, hogy bárhová is sodorjon az élet, a kis KINCSEM biztosan ott menetel mellettem

– írta posztjában, melynek végén mindenkinek boldog új évet kívánt.