Sarah Jessica Parker megmutatta mindhárom gyerekét

Ritka alkalom.

Sarah Jessica Parker gyakorlatilag sosem mutogatja a gyerekeit a közösségi oldalain, ha posztol is róluk, az arcuk sosem látszik a képeken.

A minap viszont a színésznő és férje, Matthew Broderick a Some Like It Hot című Broadway-darab világpremierjén jártak New Yorkban, ahová a gyerekeik, James, Marion és Tabitha is elkísérték őket. Az efféle nyilvános családi szereplés szintén ritkaszámban megy náluk.

Parkerék húszéves fia egyébként a Brown Egyetemre jár, az ikrek, Tabitha és Marion pedig idén lettek 13 évesek.