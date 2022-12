Zacskós levesen élt, ma a Spotify slágerlistáját vezeti

Kim Petras tizenéves korában a világ legfiatalabb transznemű személyeként lett ismert, aki nemváltoztató műtéten esett át. Miközben ő arra vágyott, hogy ambiciózus, zenélni vágyó tinédzserként tekintsenek rá, úgy érezte, vicc tárgyává vált a szülőországában, ezért 19 évesen az Egyesült Államokba repült, hogy szerencsét próbáljon. A siker éveken át váratott magára, és bár volt olyan időszak az életében, amikor minden nap úgy érezte, nem képes tovább csinálni, végül kifizetődött a kitartása.

Sam Smith még nyáron futtatta meg a TikTokon, hogy új számmal készül. Egy hangulatjelen kívül semmilyen körítést nem hagyott a videó mellett, amin egy stúdióban ülve hallgatja a zenéje részletét, a háttérben pedig Kim Petras táncol. Két nappal később a német származású énekesnő is megosztott egy hasonló, stúdióban készült felvételt, amit utána több is követett az oldalon. Az első beharangozó videót, amit Smith osztott meg, több mint 37 milliószor látták, az alatta hallható zenei részlet pedig vírusként kezdett terjedni az oldalon.

A snitt tulajdonképpen már a teljes, Unholy névre keresztelt dal megjelenése előtt a TikTok nem hivatalos himnuszává vált – akárcsak korábban azt It’s Corn – így nem meglepő, hogy a videoklipje iránt is nagy volt az érdeklődés szeptemberben: négy nap alatt 4,6 milliószor nézték meg a YouTube-on, ez a szám pedig mostanra több mint 65 millióra emelkedett.



Smith állítása szerint a dal a Spotify-on már a megjelenését követő első 24 órában 10 milliós streamelést ért el, a cikk megírásakor pedig 476 milliónál jár. Az Unholy hetek óta vezeti a Spotify globális slágerlistáját, de megjárta az Apple Music Top 100 és a Billboard Hot 100 listáinak tetejét is. November közepén Grammy-jelölést is kapott, a legjobb popduó/együttes produkció kategóriában.

Sam Smith-t ezzel együtt hét alkalommal jelölték már Grammyre, ebből négyet be is zsebelt korábban. Kim Petras viszont az első jelölését köszönheti a dalnak, ami tagadhatatlanul új szintre emelte őt a zeneiparban, egyben pedig az LMBTQ-közösség történelmében is új fejezet nyílhatott általa. De erről később.

Tehetség egy nem megfelelő testben

Kim Petras 1992-ben született Kölnben, egy Hennef nevű kisvárosban nőtt fel. Édesapja építész, édesanyja tánctanár volt. Petras fiúként, Tim néven látta meg a napvilágot, de már kisgyerekként érezte, hogy nem a megfelelő testbe született. Ezt a szüleinek is elmondta, akik biztosították arról, hogyha idősebb lesz, és akkor is ugyanígy érez, mindent elkövetnek majd az ügyéért. Az érzései később sem változtak az identitását illetően, sőt öngyilkos gondolatoktól kezdett szenvedni, így szakemberről szakemberre jártak vele. Volt olyan pszichológus, aki egyszerűen kijelentette, hogy a gyerek megőrült, ezért azt tanácsolta a szüleinek, hogy borotválják le a haját, és küldjék úgy iskolába, akárcsak egy fiút.

Megcsináltuk, kopaszon mentem iskolába, és ugyanúgy azt mondtam, hogy remek, lány vagyok

– emlékezett vissza.



13 évesen megkezdte a hormonterápiát, ekkortájt szerepelt egy német nyelvű dokumentumfilmben is, amiben nyomon követték a kezelését – az énekesnő erről az anyagról utólag azt mondta, hogy szerinte a készítők elrontották, és ezzel nevetségessé tették az országos televízióban.

A német törvények tiltották, hogy a 18 év alattiak nemváltoztató műtéten eshessenek át, Petras viszont történelmet írt: egy halom pszichológus értett vele egyet abban, hogy fontos lenne mielőbb elvégezni az operációját, és nem kellene addig várni, amíg nagykorú lesz, így 16 éves korában törvényes engedélyt kapott arra, hogy műtéti úton is nemet válthasson.

2009-ben a világ legfiatalabb transzszexuális személyeként lett ismert, aki átesett a beavatkozáson.

Petras több interjúban is kifejtette, mennyire hálás a szüleinek azért, hogy megértették és segítették az átváltozását, tisztában van ugyanis azzal, hogy sok transznemű gyereket nem az övéhez hasonló támogató közeg vesz körül.

Ebben az időben a This Morning nevű műsorban is szerepelt, ahol tökéletes angolsággal mesélte el a történetét. Mint kiderült, Britney Spears rajongóként annak idején újra és újra végignézte az énekesnő feliratozott interjúit, így tanulta meg a nyelvet.



Petras gyerekként Imagineer, azaz Disney tematikájú parkok látványosságait tervező mérnök szeretett volna lenni, 13 éves korában viszont elkezdett érdeklődni a dalszerzés iránt, miután megnézett egy dokumentumfilmet Max Martinról. A svéd dalszerző története olyannyira inspirálta, hogy otthon is bejelentette, popsztár akar lenni, ha felnő. Ekkor még nem sejtette, hogy egy napon valóban együtt dolgoznak majd Martinnal.

Egy 2018-as interjúban elmondta, hogy gyűlölt iskolába járni, rendszerint alig várta, hogy a tanítás után hazaérjen, és dalokat írhasson vagy klipeket nézhessen. Tinédzserként más, népszerű előadók dalait énekelte el, a felvételeket pedig az interneten is közzétette. A videói milliós nézettséget hoztak, producerek is megkeresték ekkoriban. 16 éves korában adta el az első szerzeményét, egy mosóporreklámhoz szerzett dalocskáját, ezt követte később egy telefoncégnek készült munka. Tinédzserként egy hajszalonnal is volt együttműködése, modellként népszerűsítette az üzletet.

Németország nem kért belőle

Bár Németországban – a nemváltó műtéte után pedig világszerte is – egyre többen ismerték a nevét, a szülőhazájában nem sikerült beindítania a zenei karrierjét. A szakmabeliek azt mondták neki, túl poposak és „amerikaiasak” a dalai, másfelől pedig Petras a német nyelvet is túl harsánynak találta, ezért úgy döntött, az Egyesült Államokban próbál szerencsét. Mindehhez az is hozzájárult, hogy a nemváltásáról szóló film után úgy érezte, az emberek inkább látványosságként kezelik, mintsem ambiciózus tinédzserként, aki zenész akar lenni.

Viccnek tartottak, senki se akart a zenémről beszélni, az emberek nem akartak velem dolgozni. Csak »a transzi« voltam nekik a tévéből

– magyarázta tavaly a BuzzFeednek adott interjújában.

Az amerikai álom is váratott magára

19 éves korában Los Angelesbe repült, jóformán pénz és kapcsolatok nélkül. Kezdetben stúdiók kanapéin éjszakázott, volt, hogy napi három dalt is megírt. Mivel nem volt vízuma, háromhavonta haza kellett térnie Németországba. Az otthontartózkodása alatt kisebb munkákat vállalt, hogy legyen pénze repülőjegyre, majd onnan folytatta a munkát Amerikában, ahol abbahagyta. Ekkoriban saját bevallása szerint minden nap úgy érezte, hogy feladja, de végül kitartott, az elhivatottsága pedig meg is hozta a gyümölcsét.

Három évvel azután, hogy az Egyesült Államokba érkezett, Fergie felénekelte Petras egyik számát, a kész dal viszont sosem jelent meg. A munkájáért a fizetését sem kapta meg, mégis hozzásegítette ahhoz, hogy 2014-ben kiadói szerződést köthetett a Big Machine zenei kiadócsoporttal, ami lehetővé tette, hogy megkapja a vízumát, és végre legálisan tartózkodhatott Amerikában. A szerződéskötést követően rögtön kibérelt magának egy házat a hegyekben, a pénzét pedig hamar el is tapsolta, így ezt követően lazulgathatott a csinos otthonában, de zacskós levesen kívül másra nem igen futotta a büdzséjéből.

Mindezek ellenére egészen 2021-ig független előadóként adta ki a zenéit, erre pedig nyomós oka volt.

Azért vagyok független, mert a nagy kiadók, akikhez elmentem, csak a nememről tudtak beszélni. Voltak, akik azt mondták, titkoljam, és olyanok is, akik azt, hogy használjam. Én pedig igazából egyiket sem akartam. Csak azt akartam, hogy a zeném önmagáért beszélhessen

– mondta 2019-ben a brit Glamournak.

Nagyon vágyott arra, hogy felfedezzék, de mivel úgy tűnt, erre nem kerül sor, eldöntötte, hogy önerőből építi ki a rajongótáborát. Saját bevallása szerint ekkoriban végigjárta Amerika összes melegklubját, és a kezdetben száz nézős fellépéseiből tízezres nagykoncertek lettek.

Kim Petras nagy nemzetközi bemutatkozására végül 2017-ben kerül sor: ekkor debütált az I Don’t Want It At All című száma, amivel meghódította a Spotify nemzetközi slágerlistáját. A dal klipjében (amit alig két hónap alatt egymillióan néztek meg a YouTube-on) Paris Hilton is feltűnt, a szerepléséről pedig a színésznő azt mondta, a legnagyobb szívesség volt, amit valaha tettek érte.

Egy senki voltam. Nem voltak kiadva dalaim, semmi. Senki se ismerte a zenémet, de ő meghallgatta a számomat, és azt mondta, »imádom, benne akarok lenni a videóban«. Elképesztő volt, úgy érzem, senki nem tudott volna ennél nagyobb dolgot tenni értem. Ekkor kezdődött minden

– idézte fel három évvel ezelőtt.

A kétséges Dr. Luke-szál

A dal elkészítésében Dr. Luke is részt vett, akivel az énekesnő ezt követően folyamatosan együtt dolgozott. Petrast több kritika is érte emiatt, a producert ugyanis Kesha 2014-ben azzal vádolta meg, hogy szexuálisan, fizikailag és érzelmileg is bántalmazta őt. Dr. Luke válaszként rágalmazásért beperelte az énekesnőt, annak édesanyját és a menedzserét is, az ügy pedig máig lezáratlan.

Petras 2018 tavaszán a NME magazinnak beszélt arról, hogy nagy rajongója a producernek, könnyen megy nekik a közös munka, és a jó tapasztalataira való tekintettel bármikor szívesen újra együtt dolgozna vele. Hangsúlyozta viszont, hogy szeretné, ha a rajongói tudnák, hogy sosem működne együtt olyasvalakivel, akiről azt gondolja, hogy nőkkel erőszakoskodik.

Később pedig újabb nyilatkozatot adott ki, amelyben arról írt, hogy „bár nyíltan és őszintén beszélt a producerrel való pozitív tapasztalatairól, ez nem hagyja figyelmen kívül vagy zárja ki mások tapasztalatait, és nem sugallja azt, hogy nem létezhet egyszerre többféle perspektíva”.

Dr. Luke az elmúlt években is számos dalban együtt működött Petrasszal, az énekesnő tavaly decemberben kissé ködösen azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban a BuzzFeednek, hogy úgy érzi, „sok mindent ráhárítanak, és úgy gondolja, néha más mércét állítanak fel vele szemben, mint más művészekkel, és egyfajta bokszzsák lett belőle”, amiért hajlandó együtt dolgozni a producerrel, de „ez van, és szerinte ez így van rendjén”.

Az énekesnő november végén a Twitter-oldalán keveredett összetűzésbe néhány követőjével a Dr. Luke-ügy miatt. A rajongók az egyik posztja alatt kérték arra, hogy ne támogasson egy erőszaktevőt, amire Petras azt felelte, hogy a producerrel egy halom másik ember működik együtt, akiket nem vegzálnak emiatt, ezért neki sincs mit mondania, illetve szégyellnie sem. Miután több kritikus hangvételű reakció is érkezett még a posztra, az énekesnő inkább törölte azt.

Meglehet viszont, hogy Petras nézőpontja mégis változott valamelyest. November második hetében jelent meg az If Jesus Was A Rockstar című dala, ami öt év után az első szóló slágere, amiben Dr. Luke nem működött közre – ellentétben Max Martinnal, akinek hatására az énekesnő gyerekként élénken érdeklődni kezdett a dalszerzés iránt. Az amerikai producernek egyébként az Unholyhoz sincs köze.

Ami Kim Petras karrierjét illeti, az énekesnő 2017 decemberében mondta azt a Paper magazinnak, hogy sokan nem hitték el, hogy lehet egyszerre szupertehetséges, remek dalszerző és transznemű is, és szeretné bebizonyítani ezeknek az embereknek, hogy nincs igazuk.

Én csak be akarom bizonyítani, hogy az emberek tévednek. Szeretném, ha a Billboard Hot 100-as listáján az első helyre kerülnék

– jelentette ki akkor.

Új fejezet az LMBTQ-közösség történelmében

Úgy fest, az ötéves terv megvalósult, sőt annál több is: az énekesnő és Sam Smith történelmet írtak az Unholyval, idén októberben ugyanis ők lettek az első nyilvánosan transznemű és nem bináris szólóelőadók, akik a Billboard Hot 100-as slágerlistájának élére kerültek a dalukkal.

Petras ugyan több interjújában is hangsúlyozta már, hogy a célja az, hogy a dalszerzői tehetsége, és ne a transzneműsége legyen a karrierje fő mozgatórugója, időről időre igyekszik kiállni az LMBTQ-közösségért. 2021-ben ő volt az első transznemű előadó, aki fellépett az MTV EMA díjátadó estjén, amit nem mellesleg Budapesten tartottak, nem sokkal azután, hogy a kormány több, a magyar LMBTQ-közösség tagjait korlátozó rendeletet is elfogadott.

Petras ekkor az Indexnek nyilatkozott: mint mondta, reméli, hogy Magyarországon mindenki erős tud maradni, és nem fél attól, hogy önmaga legyen, hangsúlyozta továbbá, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy kiálljon a magyar LMBTQ-közösségért.

Én egész gyerekkoromban arra vártam, hogy legyen egy transznemű popsztár, akire felnézhetek, és azt látni, hogy megpróbálnak minket kitiltani a tévékből, eléggé kiábrándító. Remélem, hogy ez a jövőben változni fog. Mindenesetre nagyon izgatott vagyok, már várom, hogy ott lehessek, és kiálljak értük, mindenképpen megpróbálom ezt belevinni az előadásomba. Hangja szeretnék lenni azoknak, akik úgy érzik, hogy nem fogadják el őket, hiszen én is sokáig ezt éreztem. Úgy gondolom, felelősséggel tartozom a közösségért.

Az énekesnő nemrég arról is beszélt a Billboardnak, hogy úgy érzi, a transznemű előadók jellemzően nem kapják meg a szakmában a nekik járó elismerést, ezért különösen hálás Sam Smith-nek, hogy lehetőséget adott neki a „tündöklésre“.

Ugyanez a történet ismétlődik újra és újra a transznemű lányok esetében, akik kivételes zenét csináltak, és a szőnyeg alá söprik őket, miközben valaki más elveszi tőlük a dicsőséget. Egyszerűen csak boldog vagyok, hogy Sam megadta nekem a lehetőséget, hogy tündököljek. Remélem, segíthetek megszakítani ezt a kört – úgy érzem, hogy az emberek végre készen állnak arra, hogy sikeresek legyünk, és ez boldogsággal tölt el.