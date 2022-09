Egyszer talán az Ecserin lángost majszoló óvodás is olyan TikTok-legendává válhat, mint ő

„It’s Corn!”, azaz „Ez kukorica!” – mondja egy metszőfoghiányos, hétéves forma fekete kissrác egy brooklyni parkban. A rövid, ám annál életvidámabb interjú felkerült a rövid videók gyors felfutásának legbiztosabb helyszínére, a TikTokra – többmilliós nézettséget elérve. Egy amerikai zenei formáció rábukkant a felvételre, komponáltak hozzá egy dallamot beleszőve a kissrác mondatait. A szerzemény elképesztő sebességgel terjedt tovább a platformon, és most már minden második mémben találkozhatunk a fülbemászó dallammal, ami kimondatlanul is a TikTok himnuszává vált. De mivel képes átütni a netezők ingerküszöbét egy ilyen videó? Csak mert sokszor találkozunk vele? Vagy valóban olyan humoros, szerethető, ami elhangzik abban? Erre kerestünk válaszokat.

Talán túlzás volna azt feltételezni, hogy aki nem látta a szóban forgó videót valamelyik közösségi oldalon, az burokban éli az életét (netán szándékosan kerülte a megtekintést, mert ki nem állhatja a törökbúzát, málét, tengerit – vagy nevezzük bárhogyan is a kukoricát), de tény, hogy minden platformon masszívan jelen volt a felvétel. Mindenesetre, ha valaki mégis kimaradt volna belőle, itt egy gyorstalpaló:

Egy YouTube-csatorna készítője egy brooklyni parkban rendezett kajafesztiválon odasétált a főtt kukoricát majszoló Tariqhoz és nagymamájához (a kissrác vezetéknevét nem ismerjük, az sem biztos, hogy ez a keresztnév valódi), majd megkérdezte tőle, mit szeret a finomságban annyira. Ő azt válaszolta: „Gyönyörűbb dolgot el se tudnék képzelni, úgy értem, nézz csak rá… mikor megkóstoltam vajjal, minden megváltozott!”.

Később egy amerikai zenei formáció, a Gregory Brothers tagjai megnézték a felvételt, majd komponáltak hozzá egy egyszerű dallamot, azt pedig megosztották a TikTokon. A felvétel csatlakozott a milliós nézettségű TikTok-tartalmak széles táborához.

Ez csak a jéghegy csúcsa: a kukoricadal és a kukoricafiú népszerűségének térnyerése beindította a mémgyártást is. A TikTokon a #corntok kifejezésre több ezer tartalmat fog feldobni a platform Tariq főszereplésével, melyekben többek újraalkotják virálissá vált nyilatkozatát a főtt eledel majszolásáról.

A jelenség nem újkeletű, főleg nem az utóbbi platformon, ahol gyakorlatilag bármi és bárki internetes mémmé, sztárrá válhat (gondoljunk csak Johnny Depp egyik ügyvédjére, aki szép karriert futott be). Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy amilyen gyorsasággal lesz valaki a TikTok trendlistájának előkelő helyezettje, olyan sebességgel el is tűnhet akár a következő napon. Ebben közrejátszik a platform különös algoritmusa (nem mindegy, mit és mikor ajánl a felhasználó figyelmébe), továbbá egy-egy mém kifutási ideje is komoly mértékben redukálódott a 9GAG-korszakhoz képest, ahol például évekig nézhettük Steve Carrell grimaszait, amit A hivatal című sorozatból vágtak ki a felhasználók.

De mi teszi különlegessé ezt a hétéves, kukoricafanatikus kissrácot, hogy úton-útfélen szembejön velünk a róla készült mém? A kukoricás dal fülbemászó dallama? A pozitív szemléletmód, amit Tariq az ételhez társít?

Ezen a logikai úton haladva bármelyik óvodás gyerek mémesedhetne, ha épp az Ecseri piacon a lángosról kezdene ódákat zengeni, és aztán zenei aláfestéssel megspékelnénk azt. Hogy ez bekövetkezhetne-e, arról egy témában jártas szakértővel is beszélgettünk.

Nagy számok

Vissza a kezdetekhez: a Recess Therapy nevű YouTube-csatorna egy amolyan „ember kérdez más embereket az utcán” típusú formátum (gyerek megszólalókkal), így került a készítő, Julian Shapiro-Barnum Tariq közelébe egy brooklyni parkban még augusztusban. A kissrác itt falatozta a kukoricáját, amiről aztán elképesztő lelkesedéssel mesélt a videósnak. Másnap már az NBC Today című műsorában volt az anyag, akik felfigyelhettek a videó tiktokos felfutására, esetleg maga a készítő ajánlotta be azt a csatornához. Az eredeti, zenei aláfestés nélkül felvétel nézettsége cikkünk írásának pillanatában közel 6 milliónál jár a YouTube-on, az NBC szerint pedig több mint 700 ezer videóban használták fel az abban elhangzottakat a TikTokon. A népszerűség növekedéséhez hozzájárult a már említett zenei formáció, amely dallá változtatta Tariq mondatait.

Ők pedig nem ma kezdték az ipart, már ami a virálissá változtatott felvételeket illeti.

Egy családi zenekarról beszélünk: Michael, Evan, Sarah Fullen és Andrew Rose Gregory együttese korábban is készített már vírusvideót. Akkor egy bámészkodó férfi dupla szivárványon való megdöbbenését tartották szerkesztésre érdemesnek. Egy másik videójukban feldolgozták Shia LaBeouf híressé vált, zöld háttér előtt felvett, szürreális motivációs beszédét. Említést érdemel a Charlie Sheenről készült paródiavideójuk is, ami a 65 milliós nézettséget is megugrotta a platformon. A készítők úgy vélekednek a vírusvideóik legyártásáról, hogy csak azok hoznak sikereket, amelyek valóban hordoznak magukban valami értékeset, humorosat – de azért felerősítik a mondanivalót minden esetben. A kukoricás fiú esetében is ezt tartották szem előtt.

Ha bekapcsoljuk a rádiót, 99,9 százalékban szerelmes számokat hallunk. Ha elindítják a miénket, végre hallhatnak valamit például a kukoricáról

– mesélnek a már-már faék egyszerűségű motivációról.

Magyar példa Nagyon hasonló módon a zenei paródiák mezsgyéjén mozog hazánkban a KISZIN művésznévre hallgató művész, aki olyan magyar videókat színez meg gitárszólójával, amelyek szintén népszerűek a mainstream médiában. Felvételei közt olyan is akad, amely már az 500 ezres megtekintést is átlépte, például ez itt.

Azon felül, hogy az említett amerikai zenészek remekül értik és érzik a netes kultúra működését, a TikTok rásegít a munkásságukra: a platform nemcsak arra ösztönzi a felhasználót, hogy olyan tartalmat fogyasszon, ami őt érdekli, de arra is, hogy vágjanak bele hasonszőrű anyagok legyártásba. Ehhez jó alapot nyújtott a Gregory Brothers It’s Corn című dala, amit már annyiszor feldolgoztak, hogy tényleg se szeri, se száma a verzióknak. Böngésszünk a YouTube-on, az Instagramon, a Twitteren, a kukoricás dallal valamilyen formában szembe fogunk találkozni. A Washington Post cikke kiemeli, az, hogy ennyi platformon sikert ért el a jelenség, arról is árulkodik, Tariq videója már többnek mondható egy rövid életű mémnél.

Nemrég a United Airlines repülőtársaság promózta magát Tariq videóját felhasználva:

De miért ő? Miért ez a videó üti át az ingerküszöböt?

Az Ifjúságkutató Intézet vezetőjét, Székely Leventét (akivel 2020 májusában interjút is készítettünk) kérdeztük egyebek között arról, mi miatt kapott kiemelt figyelmet az internetezőktől a szóban forgó videó. A szakember úgy vélekedik, sokszor előkerül a TikTok platformjával kapcsolatban a vád, hogy az algoritmus részrehajló, bizonyos tartalmakat kiemel, másokat nem. Ezeket a politikai és üzleti szférákból érkező gyanúkat csak erősíti, hogy az algoritmus működéséről vajmi kevés a tudásunk.

Az algoritmus önmagában nem elég a sikerhez, de ad egy jó táptalajt annak. A TikTok ebben az értelemben ugyancsak remek platform, hiszen díjazza a rövid tartalmakat. Itt az eredeti videóból született egy zenés verzió, az ilyen tartalmak korábban a Musical.ly platformját sikerre vitték.

Székely Levente kiemeli, Tariq története még inkább válaszkeresésre ösztönzi a médiakutatókat azzal kapcsolatban, mitől lesz valami népszerű a neten: „Ugyan látunk aspektusokat, mi az, ami elősegíti egy-egy tartalom széles körben való elterjedését, de utána valami hasonlót reprodukálni nagyon nehéz. Ha tudnánk a receptjét, úgy ez a történet egészen biztosan nem volna kuriózum, egyedi eset, ami eljut a legnagyobb amerikai tévécsatornákig”.

Kutatások azt bizonyítják, az internetezők ingerküszöbe igen magasan van az új tartalmakat illetően, noha a kukoricás felvétel másról árulkodik: adott egy nem kimagasló minőségű videófelvétel, egy egyszerű zenei alappal. Székely Levente szerint, ha tíz hasonló tartalmat – beleértve ezt is – megmutatnánk száz embernek, nem kizárt, ugyanolyan szórakoztatónak találnák mind a tízet.

„Nem lehet megfejteni a virális tartalmak működési mechanizmusát, noha a legtöbb kutatás arról árulkodik, rövid és jó minőségű tartalmakkal nézettségi versenyt lehet nyerni a TikTokon” – vélekedik a szakember. Az is fontos tényező, hogy megosztásra alkalmasnak találjuk azokat, tehát nyújtsanak olyan élményt, amely után úgy érezzük, van értelme továbbküldenünk ismerőseinknek is.

Székely szerint egészen biztosan lecseng majd a sztori, érkezik egy új kukoricafiú.

Van egy exponenciálisan növekvő pályája ennek a népszerűségnek, ami végül kifut, lecseng, majd jön egy másik hasonló felvétel. A tévé korszakából jól ismert tizenöt perc hírnév az interneten redukálódott egy perccé. Én azt tanácsolom, most ne rohanjon senki főtt kukoricát venni a gyerekének, hogy aztán arról interjúvolja, ízlik-e neki. Ez már lerágott csont lesz.

Valami hasonlóról mesélt szeptemberben az interjút rögzítő Shapiro-Barnum. Ő úgy látja, teljesen véletlen, mit talál érdekesnek az internet, de segíthetett ezen, hogy Tariq reakciói őszintének tűnnek.

Furcsa módon van abban valami katartikus, hogy azt látod, valaki ennyi örömet talál egy olyan egyszerű dologban, mint a kukorica. Manapság amúgy is nehéz valós pozitivitást találni a világban. A legtöbb felemelő, álpozitív dolog valójában teljesen erőltetett az interneten.

Valós aggodalom, ha féltjük a hírnévtől a Tariqhoz hasonló gyerekeket?

Kristi Noem dél-dakotai kormányzó szeptember 3-án hivatalosan az állam kukorica-nagykövetévé választotta Tariqot, miután találkozott a kissráccal a dél-dakotai Kukoricapalotában – ahol a festmények, kiállítási darabok mind-mind kukoricából készülnek. Még ha a kinevezésnek nincs is óriási jelentősége, valamelyest képet ad arról, milyen mértékig fordult fel Tariq élete a videót követően, és talán már nem is nevezhetjük őt egynapos, egyhetes szenzációnak sem.

Az Atlantic cikkében kiemelik, Tariq népszerűségének felfutása egészen kiszámítható módon zajlik: egy amerikai gyorsétterem már készített vele reklámot a kukoricával a főszerepben, később pedig leszerződött a Cameo nevű honlaphoz, ahol 220 dollár fejében (kábé 88 ezer forintért) bárki vásárolhat tőle személyre szabott videóüzenetet. Amennyire rajonganak érte a netezők, legalább annyira féltik is. Sokan már vészharangokat kongattak amiatt, hogy a szülei most pénzkeresésre kényszerítik a gyereket, amihez talán neki nincs is kedve – vagy szimplán csak nem annyira kifejlett az érzelmi és értelmi intelligenciája, hogy felmérje, mi mivel jár.

Székely Levente is megemlíti ezeket az aggodalmakat.

Vannak árnyoldalai a gyorsan jött internetes népszerűségnek, mindig felmerülnek etikai kérdések is. Magyarországon volt hasonlóra példa pár évvel ezelőtt, emlékezzünk csak a Zsanett a szökőkútnál témájú videóra. Adott volt egy vicces alapszituáció, mögötte ugyanakkor egy elég szomorú történet húzódott meg egy fiúról, akinek komoly mentális betegsége van, és rossz anyagi helyzetben él.

A kukoricafiú kizsákmányolása körüli kérdés továbbgyűrűzött, más narratívákban arról kezdtek írni az emberek, hogy már nincs a videóban semmi szórakoztató, hiszen „a kapitalista gépezet részévé vált”. Tariq és családja egyébként részesülnek bizonyos százalékban a videó utáni bevételekből, de ennek részletei homályosak: az biztos, hogy a dal ott van a Spotify-on, az interjúkészítő, a fiú és a zenészek egyenlő arányban osztoznak a pénzeken. Minden bizonnyal nem kis összegről van szó, hiszen már mikroinfluenszerek is több százezer forintot akasztanak le egy-egy Instagram-posztért csak hazánkban. Ezt szorozzuk fel a milliós nézettségekkel, és máris rájövünk: Tariq a véletlen népszerűvé válástól a mémhíresség szerepét magára öltve nagy sebességgel érkezett meg az influenszerek világába.

A CornTok régen mást jelentett A CornTok mást is jelent a platformon: mielőtt az imádnivaló dal elterjedt volna, a CornTok volt a neve a TikTok pornósztároknak szentelt sarkának is, ahol a felnőttfilmesek betekintést nyújtanak életük és karrierjük kulisszái mögé. A TikTok eltávolíthatja azokat a tartalmakat, amelyek az angol porn (pornó) szót tartalmazzák, de kikerülhető, ha helyette cornt (kukorica) említenek.

Az amerikai szórakoztatóipart ismerve pedig nem vagyunk messze attól, hogy a kisfiú hamarosan Jimmy Fallon vagy Jimmy Kimmel műsorában is vendég legyen. Drew Barrymore már meginvitálta saját – említett kollégáiéhoz képest szerényebb nézettségű – talkshow-jába a fiút; ja, és Kevin Bacon a TikTokra tett fel egy felvételt, miközben gitáron eljátssza a dalt, pengető helyett egy csutka kukoricával.

A Tariq jövőjéért aggódók reakciója érthető, emelik ki az Atlantic-cikkben. Speciális neve is van a jelenségnek: félelemreakciónak nevezi a szaknyelv. Amikor egy személyre nagy figyelmet fordít az internetes kultúra, és a márkák üldözni kezdik, a dolgok könnyen visszájukra fordulhatnak. Sötét fordulatokkal, bullyinggal egyelőre még nem szembesült Tariq gyorsan szárba szökkenő netes pályafutása alatt, de az internetes hírnév nem olyasmi, amivel ezt hosszú távon el lehet kerülni. A vele készült eredeti interjú atyja, Shapiro-Barnum azt mondja, ő nem aggódik a fiúért, mert Tariq pezsgő személyiségű gyerek, a családja pedig támogató, nem kényszerítenék olyasmire, amit ő nem szeretne. Ezt erősíti Tariq és édesanyja, Jessica interjúja, amit szeptember végén adtak a New York Timesnak.

Kaptam egy üzenetet egy videóval Európából, és azt írták, »Ez nem Tariq?«. Ekkor jöttem rá, hogy, Jézusom, a fiam internetes sztár lett.

– nyilatkozta a nő a lapnak.

A család ügyvédet fogadott maga mellé, hogy a tévés megkereséseket valaki profi módon tudja kezelni – merthogy azokból akad bőven, mint azt írtuk is fentebb. A fiúra semmit nem erőltetnek: nem lehet például YouTube-csatornája, és olyan megkeresésekre mondanak csak igent, amihez fűlik a gyerek foga is. Egyedül TikTokja van, ha már ott lett híresség belőle. Első iskolai napján a családnak beszélnie kellett az igazgatóval arról, hogy Tariq magánélete nem nyilvános, nem fedhetik fel a nevét, ha már előállt ez a helyzet körülötte. A suli vezetője persze egyből tudta, kiről van szó, egy másik alkalmazott közös szelfit kért a gyerektől.

A hírneve tényleg kíséri őt, Tariq már annak is örülne, ha a parkba lemehetne úgy a lakásból, hogy nem a kukoricáról kezdik faggatni idegenek. Persze a dolog kétoldalú, egy hétéves biztos izgalmas dologként éli meg, ha meghívják a Tom Hanks főszereplésével készült Pinokkió című Disney-film vetítésére. Csak persze az Entertainment Tonight riportere ott arról faggatta a fiút, mit gondol a netes sztárságról és a színésszel történő esetleges találkozóról.

– Izgatott vagy, hogy esetleg Tom Hanksszel is találkozhatsz ma este? – Ki az a Tom Hanks? – Egy híres színész, kábé épp olyan híres, mint te most. – Azta!

Tariqot arról is kérdezték, hogyan éli meg a netes hírességgé válást: a fiú láthatóan nem nagyon érti a felhajtást, inkább azzal volt elfoglalva a riport során, ki is pontosan az a Hanks, akiről az imént beszéltek neki.