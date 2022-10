„Mindjárt behányok!” – Józan László hajcsomóval turbózta fel a Wossala Rozina elé tálalt raviolit

Láttunk már gusztusosabb dolgot is.

A héten többek között Józan László is szerepel a VIASAT3-on futó Troll a konyhában című gasztroműsorban, ahol ő kapta meg a titkos troll szerepét. Feladata, hogy észrevétlenül tegye tönkre a kész ételeket, lehetőleg csapattársai tudta nélkül. Valami hasonlót csinált a lazacos raviolival is, amit a gyanútlan Papp Gergő előzetesen úgy harangozott be, szerinte ezzel „hatalmasat fognak hasítani” a zsűripultban álló Wossala Rozina előtt.

Csakhogy Józan keresztül húzta mindenki számítását: elrejtett a tészta alatt egy óriási hajcsomót.

„Úristen, behányok mindjárt!” – kiáltott fel Zámbó Krisztián a tésztát látva, akinek ráadásul duplán gusztustalan volt mindez, mert fóbiája, rémálma az, amikor hajszálat talál a kajájában.