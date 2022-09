Money or Love: Alex nem tudja, hány nővel volt eddig, mert „átmegy mindenkin, mint egy tank”

Azt ígéri, később majd összeszámolja a partnereit.

Vasárnap elstartolt a Money or Love – Fogadj a szerelemre! című új párkereső műsor, ahol jobban megismerhettük a szereplőket. Alexről már tudhattuk, hogy mit keres egy nőben, most azonban azt is elárulta, hogy miért hasonlít az egyik leggyakrabban fogyasztott magyar húsételre.

Olyan vagyok, mint derült égből a fasírt: jövök, bezuhanok, aztán szétbontok itt mindent

– fogalmazott a zenei producerként dolgozó srác, akiről saját elmondása szerint gyakran azt feltételezik, hogy nem hűséges típus. Bevallotta, hogy azért ebben van igazság, de ha van kiért, akkor meg tud változni.

Nem tudom megszámolni, nem tudom, hány nővel volt dolgom, túl sokan vannak. Kettes voltam matekból. Ígérem, idős koromban össze fogom számolni, de hát így is mindenkin átmegyek, mint egy tank

– mondta Alex, aki egyelőre nem tud még dönteni a pénz és a szerelem között.