Béres Anett nem tudta, hogy Magyarországon illegális az ayahuasca-szeánsz

Információi szerint nem indult ellene eljárás.

Béres Anett júliusban vett részt egy ayahuasca-szeánszon Sáfrány Emese társaságában, a szertartást egy nő vezette. Utóbbit az egykori valóságshow-szereplő magának a sátánnak hitte, miután a tea kifejtette a hatását, a hallucináció elől végül az erdőbe menekült, ahol életveszélyes sérüléseket szerzett. Minderről ma a Fókuszban mesélt részletesen.

A Való Világ korábbi szereplője a Blikknek is interjút adott, ahol elmondta, hogy lelki problémák miatt vett részt a szeánszon. Úgy hitte, a szertartással feltárhatja a generációs ismétlődéseket a családjában, melyekre egyfajta átokként tekint.

41 éves vagyok, és több családtagom is 42 évesen hunyt el. Anyukám édesapja, anyukám testvére és nemrég az ő fia, vagyis az én unokatestvérem is ennyi idősen ment el. Azt reméltem, nekem is segíthet ez a szertartás, elkezdtem utánaolvasni, dokumentumfilmeket néztem róla, és mindenhol azt láttam, sokat segít a megértésben, illetve hogy máshogy lássam az életet. Én is ezt reméltem

– magyarázta a lapnak.

Béres utólag nagyon bánja, hogy részt vett a szeánszon, de senkire sem haragszik, már magának is megbocsájtott. Állítása szerint nem is volt tudatában annak, hogy Magyarországon az általa fogyasztott keverék, illetve ennél fogva maga az ayahuasca-szertartás is illegális.

Nem tudtam. Most már tudom, és azt is, hogy még valakinek ott kellett volna lenni azon a hölgyön kívül, aki vezette a szertartást. Ez már csak azért is jó lett volna, mert akkor talán nem kezdek el menekülni, tőle valószínűleg nem féltem volna akkor, a főzet hatása alatt. De mindez már megtörtént, nem lehet rajta változtatni

– mondta Béres, aki nem tud arról, hogy eljárás indult volna ellene, sőt. Emlékei szerint a rendőrök végig nagyon kedvesek voltak vele, nemrég még a születésnapján is felhívták és felköszöntötték őt telefonon.