Kármán Odett a Bieber-fellépésről: Bőgtem, amikor kisétált a színpadra a koncert elején

Az Éjjel-nappal Budapest két szereplője, Kármán Odett és Kamarás Norbert (akik a Nyerő Páros című műsorban is szerepeltek) kint voltak a Sziget pénteki napján, mikor Justin Bieber lépett fel.

Kármán az Instagramon számolt be élményeiről: mint írta, neki Bieber volt az első sztár, akiért rajongani tudott: „Emlékszem, a legelső kinyitható telefonomra, csak egy szám fért rá, és az a Baby volt. Vele és rajta nőttem fel”.

Abban reménykedtem, hogy legalább a kivetítőt lássam jól… de megtörtént számomra a csoda. Nagyon közelről láthattam, Norbi a nyakába is vett többször, hogy még jobb legyen a kilátás, és ezek tetejében pedig Hailey-t is volt szerencsém látni! Bevallom őszintén, a második videónál el is sírtam magam (bőgtem), amikor kisétált a színpadra a koncert elején. Madarat lehetne most velem fogatni..