Csősz Bogi a válása után: Nem lesz olyan egyszerű annak a férfinak, aki majd az életembe kerül

Egyelőre nem tudja megmondani, hogy mikor lesz újra nyitva a szíve.

A hét elején derült ki, hogy hivatalosan is véget ért Csősz Bogi és Burak Talu 12 évig tartó házassága. A színésznő a Fókusznak mesélt a válásról és arról, mivel tölti mostanában az idejét.

A mi kapcsolatunk mindig is nagyon tisztelet- és szeretetteljes volt, és talán ezért nem volt nehéz elengednünk egymást. Tudtuk, hogy mindkettőnknek mennyit változtak a vágyai, az álmai, sokat beszélgettünk mindig. Tehát volt egy nagyon nyitott, intellektuális kapcsolatunk, amikor órákat tudtunk beszélgetni mindenről, sok mindent megosztottunk. Ezért is volt az, hogy nem meglepetésként jött ez a dolog, hanem szépen lassan rájöttünk mindketten, hogy lennének még álmaink, még szeretnénk dolgokat csinálni, de valahogy nem tudjuk összeegyeztetni az életünket

– fogalmazott Csősz Bogi az interjúban.

Mint mondta, nagyon sok emlék köti össze őket, amiket nem lehet csak úgy kitörölni. Szerinte meg kell élni az elválással járó szomorúságot, és időt kell szánni a feldolgozására. Volt férjével továbbra is barátként tekintenek egymásra, és az üzleti világban is együtt dolgoznak. A mai napig Törökországot tartja a második otthonának, jelenleg is sokat ingázik.

Jelenleg az összes idejét a munkájának szenteli, három területen tevékenykedik:

filmet készít, melyben producerként és színésznőként vesz részt, orvostechnikai eszközgyártással foglalkozik, vírusmaszkokat készítenek exportra, valamint belsőépítészként dolgozik, patinás magyar szállodákat dekorálnak ki.

A jövőbeli párkapcsolatairól azt mondta: