Csősz Boglárka hivatalosan is elvált török férjétől

14 évig voltak együtt.

Csősz Boglárka hivatalosan is elvált a férjétől, derült ki abból a sajtóközleményből, melyet lapunkhoz eljuttatott a színésznő. Ahogy ebben olvasható, „tizennégy év együtt töltött idő után hivatalosan is felbontották a házasságukat, békésen, zárt ajtók mögött egyezett meg a házaspár”.

Néhány hónapja különköltöztek, bár próbálták megmenteni a házasságukat, végül a válás mellett döntöttek.

Nem szerettünk volna úgy élni, mint két barát egy háztartásban, mindketten hiszünk a szerelemben, és esélyt adunk egymásnak arra, hogy újra megtaláljuk ezt az érzést, de már másvalaki oldalán. Tizennégy év hosszú idő, nagy szerelem volt, nekem a Burak a szerelmem, a társam, a családom része volt, nagyon nehezen hoztuk meg ezt a döntést.

– fogalmazott Csősz, aki azt is elmondta, üzleti kapcsolatai megmaradnak: „A török-magyar üzleti kapcsolataim, és azok a barátok, akikre a bajban is számíthattunk egymásra megmaradnak, csak ezúttal többet leszek Budapesten, és folytatom a cégeim építését. Nem könnyű új életet kezdenem, de sok mindent letisztítottam magam körül, és az energiáimat most a feladataimra összpontosítom”.

