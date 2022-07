Ben Affleck elérzékenyült JLo születésnapi vacsoráján

Az Eiffel-toronnyal szemben eredtek meg a könnyei.

Ben Affleck és Jennifer Lopez július 16-án házasodtak össze egy Los Angeles-i kápolnában, majd Párizsba mentek nászútra, ahová a gyerekeik is elkísérték őket.

Az énekesnő 53. születésnapját is Franciaországban, egy Eiffel-toronnyal szemben épült étteremben ünnepelte a pár. Az este egy pontján Affleck el is érzékenyült, JLo ekkor hozzábújt, úgy vigasztalta. A Page Six szerint a színész nem sokáig hullatta a könnyeit, pár perccel az érzelmes jelenet után már ismét nevetgéltek az asztalnál, mielőtt távoztak volna az étteremből.

Ben Afflecknek egyébként volt néhány mémgyanús pillanata is a hétvégén, a Szajna folyón jachtozva ugyanis nyitott szájjal aludt el a fedélzeten, amit néhány lesifotós meg is örökített.