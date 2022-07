Ebből mém lesz: Ben Affleck nyitott szájjal aludt egy jachton

Ben Affleck és Jennifer Lopez múlt héten szombaton házasodtak össze titokban egy Los Angeles-i kápolnában, a héten pedig Párizsban töltik a nászútjukat, ahová a gyerekeik is elkísérték őket.

Néhány friss fotó szerint a pár a minap egy jachton élvezte a franciaországi látképet a Szajna folyón, Ben Affleck pedig szó szerint rápihent a mézes hetekre: nyitott szájjal aludt el a fedélzeten, minderről pedig természetesen képekben is megemlékeztek a paparazzók.

A színészről készült lesifotók közül egyébként több is mémesedett az elmúlt években, így sanszos, hogy a szóban forgó felvételek is hasonló sorsra jutnak.

I should be spending every summer weekend on a boat sleeping like Ben Affleck pic.twitter.com/hLz3fPxGQ8

— Karla Rodriguez (@ohkarli_) July 23, 2022